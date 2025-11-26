Виктория Миткова след Bloomberg New Economy Forum: Форумът пренася съзнанието отвъд познатата реалност

Виктория Миткова, изпълнителен директор на Investor Media Group, беше гост в престижния Bloomberg New Economy Forum, който се проведе между 19 и 21 ноември в Сингапур. Събитието събра глобални лидери, визионери, инвеститори и стратегически експерти от цял свят, за да обсъдят най-значимите икономически, политически и технологични трансформации на нашето време.

Тазгодишната тема – „Процъфтяване в епохата на крайности“ – постави акцент върху адаптацията на световната икономика към новите реалности: геополитическа несигурност, ускорен технологичен напредък, климатични предизвикателства и трансформацията на глобалните вериги на стойността. Програмата включваше пленарни дискусии, работни групи и срещи със световни лидери, насочени към създаване на практични решения с реален принос за международния бизнес и обществата.

По време на форума Виктория Миткова имаше възможност да се срещне лично с Майкъл Блумбърг, основател на Bloomberg L.P. и едно от най-влиятелните имена в глобалната медийна и финансово-технологична среда.

Участието на изпълнителния директор на Investor Media Group идва в особено важен и символичен момент за медийната група – годината, в която Bloomberg TV Bulgaria отбелязва своя 10-годишен юбилей със специалната кампания „Контекстът променя всичко“. Кампанията подчертава мисията на медията да предоставя задълбочена, надеждна и контекстуална икономическа информация в динамични времена.

„Bloomberg New Economy Forum пренася съзнанието отвъд познатата ни реалност и дава съвсем различна перспектива върху стратегическото развитие на света – и върху нашата роля като медийна група в контекста на глобалните промени“, сподели Виктория Миткова след участието си във форума.

Тя подчерта, че за медиите днес е ключово да надграждат своите стандарти, да развиват международните си партньорства и да осигуряват на аудиторията информация, която не просто отразява случващото се, а обяснява контекста, взаимовръзките и влиянието върху бизнеса, обществото и ежедневието. Повече по темата коментира тя и в специално интервю за списание Bloomberg Businessweek Bg със заглавие "Как контекстът се превърна в новата сила на медийната епоха".

Участието на Investor Media Group в Bloomberg New Economy Forum е поредната стъпка в стратегията на медийната група за осигуряване на достъп до най-високо ниво икономически и медийни стандарти — в услуга на българската аудитория и бизнес среда.