Десетки журналисти върнаха пропуските си за Пентагона в знак на протест срещу нови правила

Десетки репортери върнаха пропуските си за достъп и напуснаха Пентагона в сряда, защото отказаха да приемат наложените от правителството ограничения върху работата им, предаде Associated Press. Правителството определи новите правила като „здрав разум“ в подкрепа на регулирането на „много разрушителната“ преса.

Медиите почти единодушно отхвърлиха новите правила, наложени от министъра на отбраната Пийт Хегсет. Съгласно новите правила журналистите могат да бъдат изгонени, ако се опитат да отразят информация — независимо дали е класифицирана, или не, която не е била одобрена от Хегсет за публикуване.

Много от репортерите изчакаха да напуснат сградата заедно при изтичането крайния срок, определен от Министерството на отбраната. С наближаването на крайния срок коридорът на Пентагона се изпълни с кашони с документи, а журналистите пренасяха столове, копирна машина, книги и стари снимки от изоставените си работни места до паркинга. Малко след 16 часа местно време около 40-50 журналисти напуснаха заедно, след като предадоха пропуските си.

„Тъжно е, но съм и много горда, че журналистите се сплотихме“, коментира Нанси Юсеф, репортер на The Atlantic, която има бюро в Пентагона от 2007 г.

Не е ясно какво практическо въздействие ще имат новите правила, но новинарските организации обещаха, че ще продължат да отразяват активно работата на военните, независимо откъде.

Снимките на напускащите репортери надали ще разчувстват поддръжниците на президента Доналд Тръмп, много от които не харесват журналистите и аплодират усилията на държавния глава да затрудни работата им. През изминалата година Тръмп се ангажира в съдебни спорове срещу The New York Times, CBS News, ABC News, Wall Street Journal и The Associated Press.

Тръмп подкрепя новите правила

В изявление пред репортери в Белия дом във вторник Тръмп подкрепи новите правила на своя министър на отбраната. „Мисля, че той счита пресата за много разрушителна по отношение на световния мир“, каза Тръмп. „Пресата е много нечестна", добавя американският президент.

Още преди да обяви новата си политика по отношение на пресата, Хегсет, който е бивш водещ на Fox News Channel, систематично ограничаваше потока от информация. Досега той проведе само две официални пресконференции, забрани на репортерите достъп до много части от сградата на Пентагона без придружител и започна разследвания за изтичане на информация към медиите.

Той определи новите си правила като „здрав разум“ и заяви, че изискването журналистите да подписват документ с правилата означава, че те признават новите правила, а не непременно че са съгласни с тях.

„Всъщност това, което правят, е да поднасят информацията на журналистите наготово и те да я отразяват. Това не е журналистика“, заяви Джак Кийн, пенсиониран генерал от американската армия и анализатор на Fox News, бившата телевизия на Хегсет.

Кийн изтъква, че докато той бил на служба, е изисквал от новите бригадни генерали да посещават курс за ролята на медиите в демокрацията, за да не се страхуват от тях и да ги възприемат като канал за комуникация с американската общественост. „Имало е моменти, в които някои репортажи са ме карали да се чувствам малко неловко“, казва той. „Но това обикновено се е случвало, защото сме направили нещо, което не е било толкова добро, колкото е трябвало да бъде“, добавя той.

Юсеф коментира, че няма смисъл да се подписват правила, според които репортерите не трябва да искат информация от военни служители. „Да се съгласиш да не искаш информация означава да се съгласиш да не бъдеш журналист“, обобщава тя. „Нашата цел е да търсим информация“, подчертава Юсеф.

Отразяването на военните дела на САЩ ще продължи, макар и от по-голямо разстояние

Няколко репортери подчертаха, че ще продължат да си вършат работата, независимо къде се намират бюрата им. Те очакват някои източници да продължат да говорят с тях, макар и част от военните да са се уплашили от заплахите на ръководството на Пентагона.

Репортерът на NPR Том Боуман отбелязва, че многократно е получавал информация от хора, които познава от Пентагона. Мнозина от тях разбират ролята на медиите.

„Те знаеха, че американската общественост заслужава да знае какво се случва“, пише Боуман. „Без репортери, които да задават въпроси, изглежда, че ръководството на Пентагона ще продължи да разчита на лъскави публикации в социалните медии, внимателно подготвени кратки видеоклипове и интервюта с пристрастни коментатори. Никой не трябва да мисли, че това е достатъчно", посочва той.

Прес асоциацията на Пентагона, чиито 101 членове представляват 56 медии, се обяви против правилата. Организации от целия медиен спектър, от традиционни организации като Associated Press и The New York Times, до медии като Fox и консервативния Newsmax, са казали на своите репортери да напуснат, вместо да подписват новите правила.

Само консервативната One America News Network (OANN) е подписала документа. Ръководството ѝ вероятно вярва, че ще има по-голям достъп до служители на администрацията на Тръмп, като покаже подкрепата си, заяви в интервю за AP Габриел Кучия, бивш репортер, който е уволнен от OANN по-рано тази година за това, че е написал онлайн статия, критикуваща медийната политика на Хегсет.