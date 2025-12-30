Доверие, данни и контекст: Как Bloomberg TV Bulgaria обяснява света през икономиката

В края на 2025 г. - годината, в която Bloomberg TV Bulgaria отбелязва първите си 10 години в България, Investor.bg разговаря с изпълнителните директори на телевизията Николина Димитрова и Георги Бисерински. Те са част и от мениджмънта на Investor Media Group, в чието портфолио е Bloomberg TV Bulgaria – медия, която за едно десетилетие се утвърди като ключова бизнес платформа в страната.

Какво споделиха те за контекстa, журналистиката и как един бизнес канал може да помогне за възпитаването и развитието на финансова култура у нас – вижте в интервюто:

- Bloomberg TV Bulgaria празнува 10-и рожден ден. Как бихте описали пътя ѝ от началото до днес? Успяхте ли да излезете от рамката на нишов канал?

Николина Димитрова: Десет години минаха неусетно, но зад тях стоят много последователни усилия, инвестиции и смели решения. Да правиш бизнес телевизия в България никога не е било лесно, защото финансовата култура не е даденост, а процес, който се изгражда във времето. В началото буквално започвахме от основите – създадохме рубрики, които обясняваха базови икономически и финансови понятия, за да помогнем на аудиторията да „влезе“ в темата. Още тогава философията ни беше ясна – Bloomberg TV Bulgaria да не бъде медия за тесен кръг специалисти, а платформа за широката публика, която иска да разбира как работи светът през икономиката и бизнеса.

Георги Бисерински: Ако трябва да погледнем пътя от дистанцията на времето – това е преход от нишов финансов канал към разпознаваема и влиятелна бизнес медийна платформа. Най-голямото предизвикателство в началото беше доверието – да убедим аудиторията, че в България може да има 24/7 бизнес телевизия със световен стандарт. Днес вече имаме ясно доказателство, че този модел работи – аудиторията ни расте, дигиталното ни присъствие се разширява, а съдържанието ни достига до стотици хиляди потребители месечно. Това показва, че бизнес журналистиката има своето място и бъдеще.

- Какъв е профилът на зрителя на Bloomberg TV Bulgaria днес?

Николина Димитрова: Нашият зрител е любопитен, информиран и активен човек – някой, който иска да разбира процесите, а не просто да следи заглавията. Това са хора на млада и средна възраст, с висше образование, със собствен бизнес или на отговорни позиции в администрацията и корпоративния сектор. Важно за нас е, че аудиторията ни е почти равномерно разпределена между мъже и жени, което показва, че икономиката и бизнесът отдавна не са „мъжка територия“. Съдържанието ни е разнообразно, но подходът винаги е един и същ – да обясняваме света през логиката на икономиката и инвестициите.

Георги Бисерински: Нашият зрител е взискателен. Той не приема информацията на доверие и очаква аргументи, данни и различни гледни точки. Голяма част от аудиторията ни идва от бизнеса, инвестиционната и академичната общност – хора, които взимат решения и носят отговорност. Това ни задължава да поддържаме високо ниво и да не си позволяваме опростяване или сензационност. Нашият зрител не търси готови отговори, а контекст, за да направи собствен анализ.

- Как се промени бизнес журналистиката през това десетилетие?

Георги Бисерински: Най-голямата промяна е ролята на данните – те се превърнаха в основата на всичко. Днес не е достатъчно просто да кажеш какво се е случило - важно е да покажеш защо се е случило и какви ще бъдат последствията. Достъпът до Bloomberg Terminal дава на нашите журналисти възможност да работят с огромен обем информация, анализи и графики, които превръщат новините в смислено съдържание. Това ни позволява да каним и интервюираме лидери на мултинационални компании и да даваме на българската аудитория глобална перспектива.

Николина Димитрова: Промяната е и в стандартите. В Bloomberg TV Bulgaria работим по етичните и журналистическите правила на Bloomberg LP, които са изключително строги и ясни. Това прави работата ни едновременно по-лесна и по-отговорна. В епохата на социалните мрежи често се създава илюзията, че всеки може да бъде журналист, но истината е, че журналистиката е професия със своя логика, дисциплина и морал. Именно тези стандарти ни помагат да запазим доверието на аудиторията.

- Кои са най-запомнящите се моменти за тези 10 години?

Николина Димитрова: Най-дръзкото беше самото начало – идеята, че в България може да съществува бизнес телевизия със сериозно, задълбочено съдържание. И именно Investor Media Group е медийната група, която може да превърне един подобен медиен продукт в успешна бизнес телевизия в България. В момент, когато ефирът беше доминиран от развлекателни формати, това изглеждаше почти утопично. Също толкова дръзко беше и партньорството с Bloomberg LP – фактът, че една световна медия прие за равноправен партньор нашата медийна група беше огромно признание и доказателство, че усилията ни си струват и вървим по правилния път. А когато Майкъл Блумбърг ни поздрави с „Страхотни сте“, това беше момент, който целият екип ще помни дълго.

Георги Бисерински: Трудните моменти бяха свързани с глобалните кризи – пандемията, войната в Европа, икономическите сътресения. В такива периоди темпото е изключително високо, а грешките не са опция. В същото време именно тези моменти показват стойността на качествената журналистика. А смешните ситуации? Те идват неочаквано – под формата на лапсус или човешки момент в ефир, които напомнят, че зад сериозните анализи стоят реални хора.

- Как избирате темите, които оформят дневния ред на бизнеса в България?

Николина Димитрова: Всяка новина е част от по-голяма картина и нашата задача е да покажем връзките – причините и последствията. Само така можем да отговорим на най-важния журналистически въпрос – „защо“. Поставяме българския бизнес в европейски и световен контекст, защото решенията никога не се взимат във вакуум.

Георги Бисерински: Фокусът ни е върху теми, които реално влияят върху решенията на бизнеса и инвеститорите – икономика, пазари, предприемачество, геополитика. Партньорството с Bloomberg LP ни дава глобален радар, който ни позволява да обясняваме как световните процеси се отразяват на българската икономика.

- С какви думи бихте обобщили философията на Bloomberg TV Bulgaria?

Николина Димитрова: Всичко е в контекста – защото само така светът има смисъл.

Георги Бисерински: Доверие, визия и стойност – без тях една медия не може да съществува.