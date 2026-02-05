IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Investor Media Group представя богат календар от ключови събития през 2026 г.

И тази година медийната група подготвя бизнес конференции, специализирани форуми и награди в различни области

12:38 | 05.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Investor Media Group представя богат календар от ключови събития през 2026 г.

След успешната 2025 година, когато над 10 хил. души посетиха събитията на Investor Media Group, медийната група подготвя още по-наситен календар за 2026 г. Той обхваща ключови области като банки и финанси, строителство и недвижими имоти, енергетика, технологии и лайфстайл. 

Сезонът започва на 24 февруари със Sofia: Real Estate Business Forum. Единадесетото поредно издание на форума за недвижими имоти ще събере инвеститори, предприемачи, брокери, архитекти, експерти и представители на местните власти, за да обсъдят тенденциите в сектора и как се адаптира пазарът на недвижими имоти към еврозоната и към променените изисквания на потребителите.

Точно месец по-късно – на 24 март, предстои осмото поредно издание на Banking Today. В рамките на три дискусионни панела представители на водещите финансови институции и регулаторни органи в България ще представят своята експертиза и професионален поглед върху банковия и финансов пазар у нас, с фокус върху еврото и ролята на финансовия сектор за стабилността и дългосрочния растеж на бизнеса.

На 21 април за четвърта поредна година ще се проведе Energy of Tomorrow - събитие с фокус върху енергийния преход, ефективното използване на ресурсите и инвестициите в зелени технологии — теми, които стават все по-ключови за енергийната независимост на бизнеса, конкурентоспособността и устойчивостта на компаниите в различни сектори.

На 16 май е време за Day Off: Family Time. Проектът се завръща с две издания през май и септември. Мястото и часът на срещата остават непроменени – събота, 10:00 часа, свободното пространство пред Хипермаркет Хит Макс. И тази година Day Off: Family Time ще бъде посветено на времето, прекарано със семейството, и как устойчиво да поддържаме пълноценна комуникация у дома, а след лятната ваканция - на 12 септември, цветното образователно и забавно събитие Day Off: School Time ще постави началото на новата учебна година и ще даде идеи как семейството да се справи отлично с училищните предизвикателства.

Преди лятото програмата се сгъстява през юни. На 4 юни за 11-ти пореден път ще бъдат отличени най-успешните проекти, компании и професионалисти на пазара на недвижими имоти с годишните награди Real Estate Business Awards, които отразяват развитието на сектора и насърчават дългосрочно устойчивите бизнес модели.

На 18 юни в осмото издание на Tech of Tomorrow ще представим следващото поколение иновации за бизнеса и градското развитие. За втора поредна година акцент ще бъде поставен върху развитието на търговията офлайн и онлайн, като технологиите ще бъдат разгледани като ключов фактор за адаптация и растеж и откриване на нови и устойчиви бизнес модели на търговия.

На 30 септември Construction of Tomorrow ще насочи вниманието към бъдещето на строителния сектор и иновациите в него. Дискусиите ще обхванат инфраструктурното строителство и градоустройството, технологиите в полза на строителството, енергийната ефективност и други актуални теми, с фокус върху устойчивостта в сектора, новите технологии и адаптацията на сектора към новите икономически реалности.

На 20 октомври ще се проведе още едно издание на Sofia: Real Estate Business Forum.

За силен финал на годината водещият форум на финансовата и инвестиционната общност у нас Investor Finance Forum ще събере на 17 ноември експерти от банковия, финансовия и финтех сектор, капиталови пазари, фондови борси и регулатори за петнадесета поредна година. Това ще бъде 15-тото поредно издание на форума.

Платформата InvestormediaPRO

С календар от над десет значими събития в разнообразни области Investor Media Group поставя акцент върху качествено съдържание и мрежа от професионални контакти и знания. Всички събития са публикувани на специалния сайт InvestormediaPRO, където читателите могат да следят актуализации, програми и регистрации.

Паралелно с обогатяването на тематичното съдържание и разширяването на кръга от водещи експерти в дискусионните панели, събитията на Investor Media Group се развиват още повече и по отношение на цялостното потребителско преживяване. Фокусът тази година е върху премиум атмосфера – внимателно подбрани локации, изискан кетъринг и уютни пространства за неформален диалог, обмен на идеи и експертиза.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:41 | 05.02.26 г.
календар събития форуми Investor Media Group
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Медии и маркетинг виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още