Българска агенция за имоти стъпва за първи път на пазара в Дубай

Агенцията за луксозни имоти Unique Estates е първата българска компания в сектора, която навлиза на пазара на недвижими имоти в Обединените арабски емирства (ОАЕ) с офис в Дубай. Това стана чрез договор за сътрудничество и придобиване на дялове в дубайската компания за луксозни имоти Savoir Prive Properties, в чието ръководство има две българки. Договорът беше подписан от Весела Илиева, управляващ партньор в Unique Estates, Ева Боготлиева, управляващ партньор в Savoir Prive Properties, и Весела Недялкова, управляващ партньор в същата компания, по време на медийно събитие. На него присъства и Таня Бараган, мениджър продажби в компанията Binghatti, един от водещите инвеститори в луксозни недвижими имоти в Дубай.

Savoir Prime Properties е бутикова компания за недвижими имоти в Дубай, която има 20-годишен опит на местния пазар и общи продажби за над 1 млрд. долара, като предоставя личен подход, отношение и експертиза на клиентите си.

„Unique Estates работи на дубайския пазар през последните три години. Това е изключително динамичен пазар и беше твърде смело да си представим, че можем да го завладеем просто като изпращаме клиенти. Моята задача беше да намерим най-правилното решение за компанията как да открие своя офис в Дубай“, каза Весела Илиева.

Весела Илиева (в средата), Весела Недялкова (вдясно) и Ева Боготлиева (вляво) подписват договора за сътрудничество между Unique Estates и Savoir Prive Properties. Снимка: Unique Estates

Съвместната агенция ще работи под името Savoir|Unique Estates, а целта ѝ е разширяване на клиентската мрежа на ключови пазари като Китай, Индия, Румъния, утрояване на финансовите резултати и разрастване на екипа до 80 консултанти, сред които ще има и брокери на Unique Estates в България.

„Unique Estates е лидерът на пазара в България и търсехме лидера на пазара в Дубай. Savoir вече е изграден лидер на дубайския пазар със своето ноу-хау, база данни от клиенти, инвеститори и оферти. Благодарение на компанията успяхме да поканим за първи път в България един от най-креативните инвеститори в Дубай, Binghatti“, отбеляза Илиева.

Тя обясни, че идеята на новата компания е да предложи добро обслужване на българските клиенти, включително чрез възможността да работят с български брокери, които да ги преведат през процеса на покупка на имот в Дубай. „Трябва да имаме тяхното доверие, за да можем да управляваме имотите им с цел препродажба, отдаване под наем или живеене. Има много успешни българи, които вече искат да се преместят в Дубай“, каза Илиева.

Тя уточни, че компанията не е създадена само за българския пазар, тъй като той е много малък. „Амбицията ни е да се наложим на големите чуждестранни пазари и да сме една от водещите компании на дубайския пазар, затова ще приложим опита на Unique Estates, но основно ще използваме опита на Savoir“, отбеляза Илиева.

Тя каза още, че проекти на български инвеститори по Черноморието и в София ще бъдат представени на дубайския пазар.

„За нас Unique Estates е лидер на пазара, който има много опит и е иновативен. Нашите възгледи и интереси са сходни, както и качеството на услугите, които искаме да предоставяме“, коментира Ева Боготлиева, управляващ партньор в Savoir Prive Properties.

2024 г. беше силна за имотния пазар в Дубай, с най-големите сделки за последните 20 години. Делът на къщите на цена от над 10 млн. евро в общите продажби нарасна значително през последните две години. Очакванията са тази и следващата година също да бъдат много силни за дубайския пазар благодарение на засилен интерес от граждани на Индия, Китай, страни от Западна Европа, САЩ, отбеляза Весела Недялкова, управляващ партньор в Savoir Prive Properties.

През 2024 г. сделките за апартаменти и вили достигат 172 300, което е ръст с 38% спрямо предходната година. Пазарът е доминиран от имоти ново строителство, които съставляват над 68% от всички сделки към края на миналата година, сочат данните на Savoir. Цените нарастват, като тези на апартаментите са се повишили със 7,4%, докато вилите са поскъпнали с почти 20 на сто. Весела Недялкова очаква цените на имотите в Дубай да нараснат с още 10-15% тази година, тъй като новите проекти, които излизат на пазара, са по-модерни и с по-високо качество.

Жилищното строителство в Дубай също се развива бурно. През 2024 г. са завършени 123 проекта с 28 300 жилища в тях, а към края на миналата година в етап на строеж са били 300 хил. жилища в 1130 проекта.

„Много българи, които купуват имот в Дубай, го правят с цел инвестиция, но вече има български инвеститори, които местят бизнеса си в емирството“, съобщи Недялкова и допълни, че целта на новата компания е в следващите 15 години да поеме най-големия дял от българския пазар в Дубай, както и от западноевропейския.

Жилищният пазар в емирството привлича чуждестранни купувачи с висока доходност между 6% и 10% при дългосрочен наем и 13% при краткосрочен, 0% ДДС за жилищни имоти, липса на данък наследство и гъвкави схеми на плащане.

В последните години емирството беше известно с покупките на имоти „на зелено“ в нови сгради. Повечето от купувачите се сдобиваха с имо с цел инвестиция и препродажба. Но пазарът се променя и все повече купувачи се насочват към придобиване на имоти за живеене. „През последните години властите в Дубай инвестират много в здравеопазване и образование. Оксфордският и Кеймбриджкият университет вече ще имат представителства в Дубай. Целта е да се привлекат високообразовани професионалисти, които да се установят там“, коментира Весела Илиева.

Затова новата компания ще предлага голям портфейл от имоти, които са готови за нанасяне. „Много от българските ни клиенти купуват завършени имоти, защото основната им мотивация не е препродажба, а преместване, имаме и заможни клиенти, които искат да живеят пет месеца в годината в Дубай, за тях това е въпрос на престиж“, отбеляза Илиева. Savoir|Unique Estates ще предлага и услуга за кредитиране, както и лесен начин за сключване на сделка.

„Binghatti вече има много добри клиенти от България“, отбеляза Таня Бараган. Компанията е на пазара от 2008 г. и е завършила над 60 проекта в района на Дубай. „Съсредоточени сме върху добрата възвръщаемост за клиентите ни от тяхната инвестиция в нашите имоти“, коментира тя.

Binghatti е първата строително-инвестиционна компания в света, която ще изгради брандирани жилищни комплекси на три големи марки – Mercedes Benz, Bugatti и Jacob & Co. Проектите се състоят от езкслузивни мезонети, чийто цени започват от 4 млн. евро. Burj Binghatti Jacob & Co Residences ще бъде най-високата жилищна сграда в света със своите 557 м и 104 етажа. А в Bugatti Residences by Binghatti се намира най-скъпият имот за продажба на жилищния пазар в Дубай – мезонет на цена от 189 млн. евро. Имотът разполага с частен асансьор за автомобили, който позволява на собственика да паркира директно в мезонета, както и частен басейн и джакузи, фитнес клуб, спа център.

Bugatti Residences by Binghatti, където се намира най-скъпият имот за продажба в Дубай в момента. Снимка: Unique Estates

Сред клиентите на компанията са футболната звезда Неймар и Андреа Бочели, които са придобили имоти в луксозните ѝ кули.