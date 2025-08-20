IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Сгради, паметници на културата, в София ще могат да бъдат реставрирани по програма на общината

С програмата се подкрепя опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столична община

18:35 | 20.08.25 г.
Снимка: Столична община
До 30 септември Столичната община приема заявления за кандидатстване по програма „Културно наследство“. С нея се подкрепя опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столична община като се подпомагат собствениците на сгради, недвижими културни ценности, за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им, съобщават от пресцентъра на общината.

Програмата подпомага подготовката на проекти за реставрация на сгради с културно значение. Право да кандидатстват за финансиране на проекти по програмата имат собственици на имоти – частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.

Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на проектите, издаване на разрешение за строеж. Координаторът и проектантите ще консултират и съгласуват етапите на проектиране със собствениците на сградите с цел постигане на оптимални резултати, съобщават от общината. Програма „Културно наследство“ на Столична община ще поеме и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството.

Кандидатите трябва да попълнят заявление за кандидатстване в съответствие с изискванията на правилата за работа на програмата. Към заявлението за кандидатстване следва да бъдат приложени декларации за съгласие от всички собственици на сградата с нотариална заверка на подписите.

Досега по програма „Културно наследство“ са одобрени и получили разрешение за строеж осем сгради. Програмата стартира през 2019 г. 

Последна актуализация: 18:35 | 20.08.25 г.
Столична община културно наследство паметници на културата
