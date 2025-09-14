Citigroup вложи 1,5 млрд. долара в преустройството на офиса си в Лондон

Разходите на банката от Wall Street Citigroup за преустройство на офис кулата ѝ в Лондон са нараснали до 1,5 млрд. долара, съобщи тя пред Ройтерс. Високата цена показва предизвикателствата в осъвременяването на работните места за привличане на служителите обратно в офисите.

Разходите, които бяха потвърдени от Citi за първи път, доближават сумата от 1,2 млрд. паунда (1,63 млрд. долара), които американската банка плати, за да придобие сградата през 2019 г.

Бюджетът бил увеличен, след като Citi разширила броя на служителите си и решила да подобри допълнително пространство, съобщи ръководител на компанията пред Ройтерс, без да разкрива първоначалния бюджет.

Citi съобщи, че инвестицията показва ангажимента на компанията към Великобритания, където за нея работят 14 хил. души, включително 10 хил. в Лондон.

Главният изпълнителен директор на Citi Джейн Фрейзър ще посети Великобритания следващата седмица в рамките на държавното посещение на американския президент Доналд Тръмп, наред с други американски бизнес ръководители, за срещите на Тръмп с британски министри, съобщи Едуард Скайлър, ръководител на отдела за връзки с обществеността и корпоративни услуги в Citi.

Говорител на американската банка потвърди, че инвестицията от 1,1 млрд. паунда в офиса ѝ в Лондон е същата цифра, която беше спомената от британското правителство в изявлението му от събота, в което обяви ангажименти от американски компании във Великобритания.

Citi е отказала да уточни каква част от бюджета е била изразходвана до момента за проекта, който започна през 2022 г. и се очаква да бъде завършен догодина.

Преустройството на кулата на Canada Square включва добавяне на нови градини и удобства, свързващи екипите в „села“ на няколко нива, и подобряване на енергийните и водните системи.

Financial Times съобщи през януари, че разходите за проекта се очаква да надхвърлят 1 млрд. паунда.

При Фрейзър Citi не се вписа в по-широката тенденция на Wall Street и продължи да се придържа към политиката за хибридна работа, позволявайки на служителите да работят до два дни седмично от вкъщи.

След като пандемията от Covid-19 разшири работата от вкъщи, цените на офисите рязко спаднаха, а собствениците на имоти бяха принудени да преосмислят по-старите сгради в покрайнините на града и бизнес райони като Canary Wharf в Лондон бяха особено тежко засегнати.

Собственикът Canary Wharf Group обяви планове да преустрои близо 45-етажна кула, която беше освободена от HSBC.

Конкурентът на Citi, JPMorgan, обмисля варианти за собствената си кула в Canary Wharf, включително възможно преустройство на офиса, изграждане на нова кула наблизо или преместване в центъра на Лондон, съобщи Ройтерс преди време.