Очакваното повишаване на данъците прави британските брокери на имоти песимисти за пазара

Британските брокери на недвижими имоти са станали по-песимистични за бизнеса за първи път от две години насам, сочи допитване, според което жилищният пазар продължава да губи инерция на фона на опасенията от повишаване на данъците и притеснения за перспективите пред икономиката, предава Bloomberg.
Кралският институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (RICS) съобщи, че индексът му за очакванията за продажбите на жилища за следващите 12 месеца е намалял до -9 през септември спрямо 1 месец по-рано. Това показва, че брокерите, които очакват по-малко продажби, са повече от тези, които прогнозират ръст. Това е първият отрицателен показател от август 2023 г. насам.
Компаниите, участвали в допитването, са посочили нарастващите притеснения, че финансовият министър Рейчъл Рийвс ще повиши имотните данъци през ноември в стремежа си да запълни дупката в публичните финанси. Някои брокери предупреждават, че обичайният ръст на сделките след лятото не се е осъществил, тъй като потенциалните купувачи отлагат решенията си за преместване, докато не бъде представен бюджетът.
Данните са лоша новина за сектора, който разчита на продажби, за да заработи комисиона. Тарант Парсънс, ръководител на пазарните проучвания и анализи в RICS, предупреди, че имотният пазар няма „ясен катализатор на хоризонта, който да предизвика обрат в краткосрочен план“.
„Търсенето от купувачите остава вяло, а договорените продажби все още намаляват, което отразява по-широкото разколебаване на пазара. Продължаващата несигурност около възможни мерки в следващия бюджет вероятно също засилва преобладаващо предпазливите нагласи“, отбелязва Парсънс.
Жилищният пазар се бори да се стабилизира, след като повишаването на гербовия налог през април направи жилищата още по-скъпи за вече притеснените купувачи, а проблемите се натрупват. Има опасения, че Рийвс отново е насочила поглед към имотите като източник на приходи, реалният ръст на доходите се забавя, а лихвите по ипотечните кредити спряха да намаляват, тъй като Английската централна банка не бърза да понижи отново лихвените си проценти.
Брокерите, участвали в допитването на RICS, отчитат трети пореден спад на интереса от нови купувачи, като отбелязват, че отслабващото търсене „се затвърждава все повече“, а индикаторът за договорените продажби е останал много под нула. Както тримесечните, така и дългосрочните очаквания за продажбите вече са отрицателни, подкопавайки надеждите за възстановяване.
Броят на имотите, които излизат на пазара, е намалял за втори месец, а цените на жилищата все още са под натиск, като брокерите отново съобщават за спадове през последните месеци. Спадовете са били най-разпространени в Източна и Югоизточна Англия, а Шотландия и Северна Ирландия все още постигат ръстове.
Брокерите очакват цените да се възстановят следващата година, но тримесечните перспективи остават дълбоко на отрицателна територия.
„Доверието на купувачите е ниско, продавачите трябва да намаляват цените, за да привличат огледи“, казва Хауърд Дейвис, управляващ директор на Howard Independent Estate Agents в Бристол. „Това е чувствителен към цените пазар“, допълва той.