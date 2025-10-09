Очакваното повишаване на данъците прави британските брокери на имоти песимисти за пазара

Британските брокери на недвижими имоти са станали по-песимистични за бизнеса за първи път от две години насам, сочи допитване, според което жилищният пазар продължава да губи инерция на фона на опасенията от повишаване на данъците и притеснения за перспективите пред икономиката, предава Bloomberg.

Кралският институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (RICS) съобщи, че индексът му за очакванията за продажбите на жилища за следващите 12 месеца е намалял до -9 през септември спрямо 1 месец по-рано. Това показва, че брокерите, които очакват по-малко продажби, са повече от тези, които прогнозират ръст. Това е първият отрицателен показател от август 2023 г. насам.

Компаниите, участвали в допитването, са посочили нарастващите притеснения, че финансовият министър Рейчъл Рийвс ще повиши имотните данъци през ноември в стремежа си да запълни дупката в публичните финанси. Някои брокери предупреждават, че обичайният ръст на сделките след лятото не се е осъществил, тъй като потенциалните купувачи отлагат решенията си за преместване, докато не бъде представен бюджетът.

Британските брокери стават по-песимистични за жилищния пазар. Графика: Bloomberg LP

Данните са лоша новина за сектора, който разчита на продажби, за да заработи комисиона. Тарант Парсънс, ръководител на пазарните проучвания и анализи в RICS, предупреди, че имотният пазар няма „ясен катализатор на хоризонта, който да предизвика обрат в краткосрочен план“.

„Търсенето от купувачите остава вяло, а договорените продажби все още намаляват, което отразява по-широкото разколебаване на пазара. Продължаващата несигурност около възможни мерки в следващия бюджет вероятно също засилва преобладаващо предпазливите нагласи“, отбелязва Парсънс.

Жилищният пазар се бори да се стабилизира, след като повишаването на гербовия налог през април направи жилищата още по-скъпи за вече притеснените купувачи, а проблемите се натрупват. Има опасения, че Рийвс отново е насочила поглед към имотите като източник на приходи, реалният ръст на доходите се забавя, а лихвите по ипотечните кредити спряха да намаляват, тъй като Английската централна банка не бърза да понижи отново лихвените си проценти.

Брокерите, участвали в допитването на RICS, отчитат трети пореден спад на интереса от нови купувачи, като отбелязват, че отслабващото търсене „се затвърждава все повече“, а индикаторът за договорените продажби е останал много под нула. Както тримесечните, така и дългосрочните очаквания за продажбите вече са отрицателни, подкопавайки надеждите за възстановяване.

Броят на имотите, които излизат на пазара, е намалял за втори месец, а цените на жилищата все още са под натиск, като брокерите отново съобщават за спадове през последните месеци. Спадовете са били най-разпространени в Източна и Югоизточна Англия, а Шотландия и Северна Ирландия все още постигат ръстове.

Брокерите очакват цените да се възстановят следващата година, но тримесечните перспективи остават дълбоко на отрицателна територия.

„Доверието на купувачите е ниско, продавачите трябва да намаляват цените, за да привличат огледи“, казва Хауърд Дейвис, управляващ директор на Howard Independent Estate Agents в Бристол. „Това е чувствителен към цените пазар“, допълва той.