Дубай е най-предпочитаният град в света от дигитални номади на ръководни позиции

Дубай е най-доброто място в света за работа от разстояние за служители на ръководни позиции за трета поредна година, сочи индексът Executive Nomad Index на консултантската компания Savills.

Както и миналата година Абу Даби заема второ място, запазвайки лидерството на Близкия изток пред първия европейски град в класацията Малага.

Индексът оценява 30 дестинации от гледна точка на тяхната привлекателност и достъпност за работещите хора и ръководителите, които работят от разстояние за продължителен период. Всеки град е оценен въз основа на скоростта на интернет, въздушната свързаност, стабилността на климата, наемите на първокласни жилища и общото качество на живот. След това оценките се комбинират, за да се състави общата класация.

Топ пет остава непроменен

Дубай и Абу Даби продължават да водят в тазгодишния индекс, като се задържат на съответно първо и второ място за втора поредна година.

Водещата позиция на Дубай се дължи на мрежата му от полети, докато Абу Даби получава най-висока оценка за скорост на интернет. „ОАЕ продължава да осигурява това, което днешните мобилни работещи хора търсят“, казва Андрю Къмингс, ръководител на отдела за жилищни анализи за Близкия изток в Savills.

„Прибавете към това целогодишното слънце, първокласните места за настаняване, достъпа до висококачествени училища и болници и е ясно защо регионът продължава да е водещ в избора на номадите на ръководни позиции“, допълва той.

Другите три града в топ пет – Малага, Маями и Лисабон, също запазват позициите си. Заедно с Палма де Майорка и Барселона, които заемат съответно шесто и седмо място, те са крайбрежни градове, които предлагат както слънце, така и привлекателен бизнес климат.

Топ десет на индекса се допълва от Барбадос, Оукланд и Алгарве.

Нововъзникващи дестинации

Новите градове в индекса на Savills за 2025 г. са Токио на 11-о място, Оукланд на 9-о, Крит на 15-о, Ванкувър на 18-о и Берлин на 28-о.

Технологиите позволяват на много основатели на бизнеси и ръководители да вършат работата си отвсякъде. Дигиталните номади, които обичайно са млади хора, търсят високо качество на живот, като изискванията им включват топъл климат и гостоприемна култура. Те обичайно пътуват със семействата си и отдават приоритет на образованието и здравеопазването, отбелязва Savills.

Номадите на ръководни позиции обикновено живеят под наем в просторни жилища в близост до удобства. Наемите на първокласни имоти в 30-те дестинации, включени в индекса, са нараснали средно с 2,9% тази година, което отразява трайния интерес на номадите.

„Средата на номадите на ръководни позиции се променя. Пазарите създават нови стратегии за привличане на дигитални номади и такива на ръководни позиции“, казва Келси Селърс, асоцииран директор на отдела за световни анализи в Savills.

„Две нови страни в индекса ни – Канада и Нова Зеландия, не предлагат изрично визи за дигитални номади, а дългосрочни визи за посетители, които бяха променени, за да позволяват пълна работа от разстояние за периода на престоя на конкретния човек“, допълва тя.

Визовите програми за дигитални номади остават ключови в привличането на работещи хора. Откакто Естония създаде първа такава програма през 2020 г., вече 67 страни предлагат форма на виза за работа от разстояние. Но ръстът на новите програми започва да се забавя, а някои ключови локации като Бермудските острови прекратиха изцяло визовите си програми, отбелязва Savills.