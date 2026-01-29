Изчезващите офис сгради в Лондон се заменят от хотели

Редица офиси в Лондон са били продадени на предприемачи в хотелския сектор, които се стремят да се възползват от намаляващите цени на имотите и от възтановяването на търсенето на пътувания след пандемията, пише Bloomberg.

От 2019 г. насам почти 370 хил. кв. м офис площи в британската столица са били продадени на инвеститори, които смятат да сменят предназначението им. Те са достатъчни, за да запълнят осем пъти небостъргача „Корнишона“ в града, сочат данни, събрани от CoStar Group. Мнозинството от тези площи – 250 хил. кв. м, са били продадени през последните две години.

Ускоряването на инфлацията и по-високите лихвени проценти след пандемията разместиха пластовете на офис пазара в града и доведоха до спад на цените. Същевременно завръщането на търсенето на пътувания след блокадите подкрепи интереса на инвеститорите към хотели. Променяните ежедневно цени на стаите, за разлика от фиксираните дългосрочни наемни договори, които са обичайни за офисите, също позволяват на собствениците на хотели веднага да прехвърлят по-високите разходи на потребителите.

„Това безспорно е тенденция, която се затвърди през последните приблизително 24 месеца“, коментира Феликс Хабенек, директор на отдела за инвестиции в центъра на Лондон в консултантската компания Savills. „Хората започнаха да обмислят алтернативни употреби, където цените може да са по-високи“, допълва той.

Преустройства на офиси в хотели – Лондон е загубил близо 370 хил. кв. м офис площи от 2019 г. насам. Графика: Bloomberg LP

Променящото се търсене на офиси след пандемията и все по-строгите екологични регулации направиха голяма част от офис площите в периферните райони остарели и трудни за отдаване под наем. Но предприемачите в офис сектора са предпазливи да инвестират необходимия капитал в модернизирането им в условията на несигурно търсене и нарастващи строителни разходи, като изчакваха да се изясни дългосрочното въздействие на увеличената работа от вкъщи.

Това откри пътя за редица преустройства в хотели в периферията на историческия финансов квартал на Лондон.

Миналия месец Dominus Real Estate и Cheyne Capital Management завършиха придобиването на Ibex House в Алдгейт, квартал в източния край на лондонското Сити. Съвместното им дружество очаква одобрение от градските власти за преустройството на офис сграда в стил ар деко в хотел с 382 стаи.

В южната част на Ситито Whitbread купи офис сградата Dorset House на улица „Стамфорд“ и планира да я превърне в хотел Premier Inn с 400 стаи.

„Лондонското Сити наблюдава най-голямото количество площи, планирани за преустройства – над 120 хил. кв. м между 2019 г. и 2025 г.“, казва Кристина Балекян, директор на отдела за анализи на хотелския пазар в CoStar Group.

Големият брой преустройства предизвика критики в някои райони, включително Уестминстър, като депутати искат да запазят офисите, генериращи значителни данъчни постъпления чрез корпоративните данъци във Великобритания.

Въпреки това едноименната имотна компания на Суриндер Арора продължава с плановете си да преустрои офис сграда в квартал „Виктория“ в Лондон, която придоби от Land Securities. Arora Group иска да превърне сградата, в която преди време се помещаваще британското Министерство на правосъдието, в хотел или апартаменти за краткосрочно отдаване под наем, съобщи милиардерът в интервю за Bloomberg.

Подкопаването на предлагането и малкото ново строителство вече тласкат наемите на офиси нагоре, като компаниите, които търсят висококачествени нови площи, разбират, че имат малко варианти. Това може да доведе до края на преустройствата на офиси в хотели, тъй като строителните предприемачи, стремящи се към възможно най-рентабилно използване на сградите, очакват по-високите наеми на офиси да повишат оценките.

„Вероятно махалото ще се обърне наопаки. Виждаме, че цените на офисите започват да се възстановяват и следователно жизнеността на преустройствата в хотели ще намалее“, казва Рабенек.