С 24% расте броят на новите жилища в България през четвъртото тримесечие

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в България през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 1809, което е с около 30% повече спрямо отчетените през третото тримесечие 1392, става ясно от предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Броят на въведените в експлоатация нови жилища през последното тримесечие достига 8027, или с 23,9% повече спрямо регистрираните през предходното тримесечие 6478 нови жилища.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие със стоманобетонна конструкция са 70,5%, с тухлена – 24,2%, с друга – 4,9%, а с панелна – 0,4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78,9%), следвани от жилищните кооперации (15,3%).

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по области през четвъртото тримесечие на 2025 г. Източник: НСИ

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 284 сгради с 2821 жилища, Пловдив - 239 сгради с 866 жилища, и София - 194 сгради с 304 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39,9%), следват тези с три стаи (31,7%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 4,9%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилища по брой стаи. Източник: НСИ

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 772,9 хил. кв. м, а жилищната площ - 547 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 68,1 кв. метра.

Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 132,8 кв. м, и Перник – 130,7 кв. м, а най-малка - в областите Видин – 45,3 кв. м, и Търговище – 52,7 кв. метра.