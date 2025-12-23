Пазарът на бизнес имоти в България изпраща стабилна година и очаква умерен ръст догодина

Повечето сегменти на имотния пазар у нас се развиват динамично, като перспективите за 2026 г. са положителни. В столицата конюнктурата е благоприятна за наемателите на офиси и собствениците на производствени и складови площи под наем. Отделно, условията са добри за наемателите и наемодателите в молове и ритейл паркове в страната, сочи оценката на консултантската компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield | Forton.

През отиващата си 2025 година динамиката на пазара за офис площи под наем в столицата остана положителна. Всяко тримесечие се наблюдаваше подобрение на основни индикатори като сключени договори и коефициент на свободни площи, спрямо съответния период на предходната година. Пазарните условия остават благоприятни за наемателите. С изключение на централната административна зона на София, наемните нива са стабилни, отбелязва консултантската компания.

Очакванията за 2026 г. са пазарните условия да се запазят и дори подобрят още повече в полза на наемателите. Потенциално около 100 хил. кв. м. нови офис площи ще бъдат въведени в експлоатация. Това ще предостави допълнителни възможности за избор и е много вероятно да има сдържащ ефект по отношение на наемите. Фокусът на наемателите ще бъде върху екологично устойчиви сгради, с добро разположение, предлагащи разнообразни удобства и подкрепящи хибридният модел на работа и задържането на служители.

За разлика от офисните площи, темпото на пазара за производствени и складови площи в София се забавя. През второто и третото тримесечие беше отчетен спад на годишна база на сключените наемни договори, а също и на завършените обекти. От друга страна, добър знак е, че проектите в строеж остават практически без промяна като обем и брой спрямо края на 2024 г. Пазарните условия са благоприятни за наемодателите. Силно ограниченото количество свободни площи подкрепя наемните нива, обобщават от Forton.

През 2026 г. е вероятно ситуацията да се подобри. Промишлеността ще се стабилизира, а оттам и търсенето на производствено и складово пространство. Потенциално малко над 200 хил. кв. м. нови площи може да бъдат въведени в експлоатация, почти половината, от които за отдаване под наем. Това ще допринесе за балансиране на пазара чрез увеличаване на предлагането и ще успокои ръста на наемните нива, прогнозира консултантската компания.

Пазарът за търговски площи в молове и ритейл паркове в страната се разви отлично през настоящата година. Новооткритите магазини и завършените нови площи бяха повече отколкото през 2024 г., а обемът на проектите в строеж е почти без промяна. Към края на годината пазарните условия са добри за наемателите и наемодателите. От една страна, активното строителство откри нови възможности за търговците. От друга, бързото усвояване на новите проекти ограничи обема на свободните площи и тласна наемите нагоре, пише Forton.

Очакванията за 2026 г. са траекторията да остане положителна. Потреблението на домакинствата ще продължи на нараства, а оттам и търсенето на търговско пространство. Поне 150 хил. кв. м. нови площи може да бъдат въведени в експлоатация – изцяло в търговски паркове. Този формат на практика ще се изравни по площ с моловете, а това ще подсигури разкриването на много нови магазини и ще сдържа темпа на покачване на наемите, очаква консултантската компания.

Инвестиционният пазар поддържа добро темпо

Обемът на вложените средства се очертава да достигне този от 2024 г., а може би дори и да го надскочи. Местните инвеститори, които доминираха през 2025 г., имат силен интерес към офис и търговски обекти.

От началото на годината поне седем офис сгради смениха собствениците си. Една от знаковите сделки бе придобиването на БЦ България от Борика АД. Други значителни сделки бяха тези за Сграда 15 в Бизнес Парк София, Бизнес Център Оскар и бившата централа на ПИБ. Същевременно, поне три търговски сгради се сдобиха с нови собственици – една на основна търговска улица, един ритейл парк в североизточните части на страната и Мол Пловдив. Същевременно интересът към хотели и логистични обекти се запазва.

През 2026 г. възходящата тенденция е вероятно да се запази. Вече има индикации, че присъединяването на страната към еврозоната е засилило вниманието на международните инвеститори към различни категории инвестиционни имоти у нас. Притокът на нов чуждестранен капитал е вероятно да увеличи значително обема на инвестиционния пазар.

Траекторията на българската икономика е положителна. Растежът е движен от активно вътрешно потребление и инвестиции. На този фон имотният пазар в страната оставя зад гърба си една относително добра година, а очакванията за следващата остават оптимистични, пише Forton.