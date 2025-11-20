Завършените складови площи в София са най-малко от шест тримесечия насам

Завършените складови и производствени обекти в София през третото тримесечие са едва 13 хил. кв. м. Това е най-малкият обем нови площи от шест тримесечия насам. Поделят си ги три проекта, всички предназначени за собствено ползване. Това сочат данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

Притежателите им са предприятия за инженеринг и автоматизация, дистрибуция и търговия с офис консумативи и авиоподдръжка и ремонт. Така общият обем производствени и складови площи в и около София нараства леко до 2,33 млн. кв. м, от които само 34% са спекулативни.

Темпът на строителните работи на пазара за производствени и складови площи е останало стабилно през третото тримесечие. Около 30 обекта са в процес на изграждане, а площта им е около 348 хил. кв. м. (с 5 000 кв. м. повече спрямо края на второто тримесечие). Едва 42% от тази площ обаче е спекулативна – предназначена за отдаване под наем.

„През периода бе стартирано интересно преустройство – сменя се предназначението на производствена база за мебели, като се превръща в дистрибуционен център на водещ онлайн търговец. Очакваме такъв тип проекти по реновация и трансформация на стари индустриални имоти да се увеличат поради ограниченото предлагане на качествени готови обекти във вътрешността на града и значителното повишение на наемите в последните години“, коментира Тома Шейков, старши консултант в Cushman & Wakefield | Forton.

В периода юли – септември са били сключени договори за наем на малко над 21 хил. кв. м. производствени и складови площи. Наемната активност беше стимулирана от въвеждането в експлоатация на нови спекулативни площи в логистичен парк East Ring.

Свободните площи на пазара в края на третото тримесечие са се свили до 31 хил. кв. м, или 1,33% от общия обем. Трудностите, пред които са изправени промишлените предприятия и търговците на едро у нас, както и продължаващата нестабилност в международните търговски отношения, правят инвеститорите и операторите на производствени и складови имоти особено предпазливи. Тези участници на пазара предпочитат да осигурят наематели, преди да започнат строителна дейност и предпочитат договори тип build-to-suit, отбелязва консултантската компания.

През третото тримесечие офертните наеми за клас А складови площи (над 10 хил. кв. м) са достигнали около 5,60 евро на кв. м, а възвръщаемостта за такива обекти се задържа на 7,25%. Общата картина показва, че пазарните условия са благоприятни за собствениците на производствени и складови обекти и в близко време може да се очаква покачване на средните наеми във всички райони в и около София, пише консултантската компания.