Поскъпването на жилищата в България се забавя в края на 2025 г.

Поскъпването на жилищата в България се забавя, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), разпространени днес.

Цените на жилищните имоти у нас през четвъртото тримесечие на 2025 година са се увеличили с 12,6% в сравнение с същия период година по-рано. За сравнение, през предходното трето тримесечие годишният темп на растеж на цените беше 15,4%, почти колкото и през второто тримесечие (15,5%). През първото тримесечие на миналата година цените на жилищата у нас се повишиха с 15,1%.

Тенденцията към охлаждане на ръста се наблюдава и при сравнение на тримесечна база. През четвъртото тримесечие на 2025 г. е отчетено покачване на цените от 0,3% в национален мащаб спрямо предходния тримесечен период, когато повишението беше с 3,8%, колкото и през второто тримесечие. В началото на годината тримесечният ръст беше 4,2 на сто.

Новите жилища поскъпват по-изразено – с 0,5 на сто, в сравнение с 0,1% за съществуващите.

На тримесечна база най-голямо увеличение е регистрирано в град Бургас (+4,4%), следван от Варна (+1,7%) и Пловдив (+1,4%). Най-голямо намаление е регистрирано в Русе (-1,7%) и Стара Загора (-1,7%).

В София е отчетено поевтиняване на жилищните имоти на тримесечна база – с 0,8%, а на годишна база имотите в столицата поскъпват с 12,7 на сто. Годишният ръст е най-силен в Стара Загора (19,8%) и Варна (15,1%).