SOFIX се понижава при общ оборот от над 1,74 млн. евро

Водещият индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад от 0,82% до 1 249,24 пункта при общ оборот от 1,74 млн. евро. Оборотът на основен пазар беше за 1,39 млн. евро.

Най-гголеми понижения в основния индекс записаха "Сирма груп холдинг" АД - 4,69% до 0,772 евро, "Уайзър Технолоджи" АД - 2,84% до 1,771 евро и "Българска фондова борса" АД - 2,83% до 7,56 евро.

Ръстове в рамките на SOFIX отчетоха само "Адванс Терафонд" АДСИЦ - 1,48% до 1,375 евро, "Илевън Кепитъл" АД - 0,88% до 6,9 евро и "Смарт Органик" АД - 0,65% до 15,4 евро.

С най-голям оборот бяха акциите на "Софарма имоти" АДСИЦ - 294 хил. евро, следвани от тези на "Доверие обединен холдинг" АД с 217 хил. евро, на "Република холдинг" АД с 200 хил. евро, на "Софарма" АД с 86 хил. евро и книжата на "Софарма Трейдинг" АД с 39 хил. евро.

Най-много сделки отчете "Доверие обединен холдинг" АД - 38, следвана от "Софарма" АД с 29, "Софарма имоти" АДСИЦ с 15, "Българска фондова борса" АД с 14 и "Софарма Трейдинг" АД с 13.

При другите индекси на БФБ BGBX40 се понижи с 0,53% до 216,27 пункта, докато BREIT напредна с 0,14 на сто до 232,05 пункта. Показателят BGTR30 отчете спад от 0,26% до 1038,07 пункта, а beamX се понижи с 0,13 на стто до 111,73 пункта.

Междувременно стана ясно, че оборотът на БФБ за май достига 69 млн. евро, като 41 млн. евро, или 60%, се дължи на търговията с облигации. Оборотът през май бележи ръст от 62 на сто спрямо предходния месец. Реализирани са 6664 сделки за май на борсата, което е ръст от 16% спрямо април, а спрямо май 2025 г. - 48% увеличение.

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