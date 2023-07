Тревожите се колко силни са Nvidia, Apple и Meta? Nasdaq е насреща

Доставчикът планира да извърши "специално ребалансиране" на 24 юли, за да преразпредели тежестите в Nasdaq 100 след поскъпването на акциите на мегакомпаниите

Онези, които размахват пръст заради "свръхконцентрацията" на Nasdaq 100, могат да спрат да го правят: както се очакваше, доставчикът на индекса прави нещо по въпроса, което е знак, че системата все пак работи по предназначение, пише Джонатан Ливайн от Bloomberg.

Както Nasdaq съобщи в края на миналата седмица, той планира да извърши "специално ребалансиране" на 24 юли, за да преразпредели тежестите след поскъпването на акциите на мегакомпаниите. Макар че ходът извън цикъла е рядко срещан и заслепи някои инвеститори, той не би трябвало да е изненада за тези, които са запознати с методологията на индекса.

Nasdaq 100, разбира се, е изграден по модифицирана методология, базирана на пазарната капитализация, който се ребалансира всяко тримесечие (през март, юни, септември и декември) и след това се преоценя ежегодно.

При тримесечния преглед сумата на всички високо претеглени акции (4,5% и повече) не може да надвишава общо 48%; ако това стане, те трябва да бъдат върнати обратно на 40%. При годишната корекция теглото на нито една ценна книга не може да надхвърля 15%; ако това стане, то трябва да се възстанови на 14%.

Също така при годишната корекция петте най-големи пазарни капитализации не могат да надвишават 40% от индекса; в противен случай те ще бъдат коригирани до общо 38,5%.

Въпреки че първоначалното прессъобщение на Nasdaq беше оскъдно по отношение на подробностите, стана ясно, че индексът е преминал някои от тези червени линии. По-конкретно, на 6 юли (ден преди прессъобщението) индексът нарушаваше първия и третия принцип благодарение на извънредното поскъпване на акциите на Microsoft Corp., Apple Inc., Nvidia Corp., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Tesla Inc. и компанията майка на Google Alphabet Inc. - т.нар. Великолепна седморка, която заедно формира 77% от ръста на по-широкия индекс през тази година. Не е изненадващо, че създателите на индекса направиха това, което винаги са казвали, че ще направят.

Ребалансирането на индексите има редица последствия. В непосредствен план съобщението доведе до това, че в понеделник и вторник равнопретеглената версия на Nasdaq 100 се представи по-добре от претеглената по капитализация версия. Според анализ на Wells Fargo позициите на "Великолепната седморка" ще бъдат най-силно "намалени" при ребалансирането, а с "най-увеличени" ще бъдат Starbucks Corp., Mondelez International Inc. и Booking Holdings Inc. Но това е начинът, по който се очаква ребалансирането да работи - основано на правила, то насърчава отговорната диверсификация, като същевременно изглажда волатилността на портфейла. Накратко, то ви кара да намалите залозите на най-големите си победители.

През по-голямата част от годината инвеститорите се оплакваха от концентрацията на основните американски индекси, но последните събития показват, че тези проблеми са склонни да се самокоригират.

Струва си също така да си припомним защо индексите изобщо станаха толкова "свръхконцентрирани" във Великолепната седморка: цените на акциите им се повишиха. Религиозният плам, с който някои инвеститори се стремят към диверсификация на всяка цена, понякога може да пропусне смисъла на инвестирането: да се купуват ценни книжа, които максимизират възвръщаемостта при дадено ниво на риск, в съответствие с личните финансови цели и времеви хоризонт. Диверсификацията на всяка цена - или "обезсилването", както понякога се нарича - не винаги е най-добрият начин да се отговори на тези изисквания.

На годишната среща на Berkshire Hathaway през май например председателят Уорън Бъфет и заместник-председателят Чарли Мънгър бяха попитани за концентрацията на акции на Apple в портфейла им. Мънгър отговори с някои от характерните си мъдрости:

Едно от безсмислените неща, които се преподават в съвременното университетско образование, е, че огромната диверсификация е абсолютно задължителна при инвестирането в обикновени акции. Това е безумна идея. Не е толкова лесно да разполагаш с огромно множество добри възможности, които лесно се идентифицират. А ако разполагаш само с три, предпочитам да съм при най-добрите си идеи вместо при най-лошите. А сега някои хора не могат да различат най-добрите си идеи от най-лошите и взимайки решение дали дадена инвестиция вече е "добра" - те стигат до мисълта, че тя е по-добра, без да бъде такава. Мисля, че ние правим по-малко такива грешки от другите хора... Ако познавате доста добре предела на собствените си възможности, би трябвало да пренебрегнете повечето схващания на нашите експерти за това, което аз наричам преодоляване на влошаването на портфейлите.

Излишно е да казваме, че повечето инвеститори не са толкова добри като Бъфет и Мънгър в отсяването на най-добрите си идеи от най-лошите; затова и индексното инвестиране е придобило толкова широко значение. Но, както напомня Мънгър, манията за анализ на риска от концентрация понякога пропуска смисъла, ако подтиква инвеститорите инстинктивно да бягат от най-добрите възможности.

