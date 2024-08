Трейдърите губят милиарди от волатилността след срива на пазарите

Милиарди изтекоха от инвеститори на дребно, но сделките привлякоха вниманието и на хедж фондовете и пенсионните фондове

Залогът, че фондовите пазари ще останат спокойни, струваше милиарди на търговците на дребно, хедж фондовете и пенсионните фондове след глобалния срив на пазарите, предизвикан от опасенията за предстояща рецесия в САЩ, пише Ройтерс.

Индексът CBOE VIX, който следи очакванията на фондовия пазар за волатилност въз основа на широкия пазарен показател S&P 500, отбеляза най-големия си скок в рамките на деня и затвори на най-високата си стойност от октомври 2020 г. в понеделник.

Според изчисления на Ройтерс и данни на LSEG и Morningstar инвеститорите в 10 от най-големите борсово търгувани фондове, залагащи на къса волатилност, са изтрили възвръщаемост от 4,1 млрд. долара от върховете, достигнати по-рано през годината.

Това бяха залози срещу волатилността, които донесоха печалба, докато VIX, най-наблюдаваният показател за тревожността на инвеститорите, оставаше нисък.

Залозите върху опции с волатилност станаха толкова популярни, че банките, в стремежа си да хеджират новия бизнес, който получават, може да са допринесли за спокойствието на пазара, преди търговията внезапно да мине на червено на 5 август, смятат инвеститори и анализатори.

Въпреки че е трудно да се определи общият брой на залозите, през март JPMorgan изчисли, че активите, управлявани в публично търгувани ETF, залагащи на къси позиции, възлизат приблизително на 100 млрд. долара.

"Достатъчно е само да погледнете темпа на промяна на VIX в рамките на деня на 5 август, за да видите загубите за милиарди на онези със стратегии за кратка волатилност", коментира Лари Макдоналд, съавтор на книгата How to Listen When Markets Speak.

Но Макдоналд, който е писал за това как залозите срещу волатилността се объркаха през 2018 г., заяви, че публично достъпните данни за представянето на ETF не отразяват напълно загубите, понесени от пенсионните фондове и хедж фондовете, които търгуват в частни сделки чрез банки.

В сряда VIX се възстанови до около 23 пункта, което е далеч от високите стойности от понеделник над 65 пункта, но се задържа над нивата, наблюдавани само преди седмица.

Един от двигателите на популярността на стратегията за търговия през последните години е възходът на опциите, изтичащи в деня на търговията с тях - краткосрочни капиталови опции, които позволяват на трейдърите да направят 24-часов залог и да съберат всички генерирани премии.

От 2022 г. инвеститорите, включително хедж фондовете и трейдърите на дребно, могат да търгуват с тези контракти ежедневно, а не седмично, което дава повече възможности за къси позиции по отношение на волатилността, докато VIX е нисък. За първи път тези контракти бяха включени в ETF-и през 2023 г.

Много от тези краткосрочни залози на опции се основават на покрити кол опции. Става дума за търговия, при която се продават кол опции, докато се инвестира в ценни книжа, като например акции с голяма пазарна капитализация в САЩ. С поскъпването на акциите тези сделки печелят премия, докато пазарната волатилност се задържа ниска и залогът изглежда успешен. От януари до 1 юли S&P 500 нарасна с над 15%, докато VIX спадна със 7%.

Някои хедж фондове също са поемали залози за кратка волатилност чрез по-сложни сделки, казват двама инвеститори пред Ройтерс.

Популярна търговия на хедж фондовете е залагала върху разликата между ниската волатилност на S&P 500 в сравнение с отделните акции, които се доближиха до исторически върхове през май, според изследване на Barclays от онова време.

Фирмата за проучвания на хедж фондове PivotalPath следи 25 фонда, които търгуват с волатилността, представляващи около 21,5 млрд. долара в управляваните активи на индустрията, равняващи се на приблизително 4 трлн. долара.

Хедж фондовете са склонни да залагат на покачване на VIX, показват данните на компанията. Те са загубили 10% на 5 август, докато общата група, включваща хедж фондовете, които са залагали на кратка и дълга волатилност, имат възвръщаемост между 5,5% и 6,5% в този ден, изчислява PivotalPath.

Потисната волатилност

Банките са друг ключов играч, който стои по средата на тези сделки за своите по-големи клиенти.

В тримесечния си преглед през март Банката за международни разплащания (БМР) изказа предположение, че хеджиращите практики на банките поддържат нисък показателя за страх на Wall Street.

Регулациите след 2008 г. ограничават способността на банките да съхраняват риск, включително сделки с волатилност. Когато клиентите искат да търгуват с ценови колебания, банките хеджират тези позиции, казва БМР. Това означава, че те купуват от S&P, когато той спада, и продават, когато се покачва. По този начин големите дилъри потискат волатилността.

В допълнение към хеджирането три източника посочват случаи, в които банките са хеджирали позиции, свързани с волатилността, като са продавали продукти, които са позволявали на банката да изравни сделките си или да остане неутрална.

Маркетингови документи, видени от Ройтерс, показват, че Barclays, Goldman Sachs и Bank of America тази година са предлагали сложни търговски структури, които са включвали позиции както по кратка, така и по дълга волатилност.

Някои от тях, според документите, нямат постоянно хеджиране, имплементирано в търговията, за да се отбраняват срещу загуби, и се защитават "периодично". Това може да е изложило инвеститорите на по-големи потенциални загуби, когато VIX скочи на 5 август.

Barclays и Bank of America са отказали коментар. От Goldman Sachs не са отговорили веднага на молбата за такъв.

"Когато пазарите бяха близо до върхове, самодоволството беше широко, така че не е изненадващо, че инвеститорите, до голяма степен на дребно, но също и институционалните, продаваха волатилност заради премията", смята Майкъл Оливър Уайнбърг, професор в Колумбийския университет и специален съветник на Токийския научен университет.

"Цикълът е винаги един и същ. Някакъв външен фактор предизвиква разпродажби на пазарите. Онези, които са били с къси позиции, сега ще понесат загуби", добавя той.