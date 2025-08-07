Повечето борси в Азия запазиха оптимизма въпреки новите по-високи мита на САЩ

Голяма част от водещите индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха сесията с ръстове, като японският индекс Topix достигна рекордно високо ниво на фона на оптимизма сред инвеститорите около корпоративните отчети. В същото време влязоха в сила по-високите американски мита срещу вноса от редица търговски партньори на САЩ, което обаче не успя да заличи положителния импулс сред инвеститорите в Азия, съобщава CNBC.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 0,65% до 41 059,15 пункта. Индексът Topix записа ръст от 0,72% до 2987,92 пункта, достигайки ново, рекордно високо ниво.

В континенталната част на Китай показателят Shanghai composite се повиши с 0,16 на сто до 3639,67 пункта. Индексът Shenzhen се понижи с 0,18 на сто до 11 157,94 пункта.

Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 0,55% до 25 048,66 пункта.

В Южна Корея бенчмаркът Kospi записа ръст от 0,92% до 3227,68 пункта.

Австралийският показател ASX 200 се понижи с 0,14 на сто до 8831,4 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 7 август.

Акциите на Toyota Motor Corp. поевтиняха с 1,51%, след като най-големият производител на автомобили в света обяви, че се готви за удар върху печалбата в размер на 1,4 трлн. йени (9,5 млрд. долара) от американските мита. Групата очаква оперативна печалба от 3,2 трлн. йени за фискалната година, приключваща в края на март 2026 г. Това е по-малко от първоначалната прогноза от 3,8 трлн. йени и изостава от очакванията на анализаторите.

Пазарите реагираха и на доклада за износа на Китай, който расте със 7,2% на годишна база през юли, което е повече от прогнозираното увеличение от 5,4 на сто. Вносът също се е повишил с 4,1 процента въпреки очакванията за спад.

Междувременно премиерът на Индия Нарендра Моди обяви, че няма да прави компромиси с интересите на индийските земеделци, дори и "да плати висока цена за това". Това е първият коментар на министър-председателя по повод наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50% върху вноса на индийски стоки.

В сряда държавният глава на САЩ обяви увеличаване с още 25% на митата за Индия, като това доведе до едно от най-високите облагания на внос на азиатската страна.

На фона на това водещият индийски борсов индекс Nifty 50 спадна с 0,50% до 24 450,90 пункта, а показателят BSE Sensex изтри 0,47% от стойността си, понижавайки се до ниво от 80 164,40 пункта.