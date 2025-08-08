Прогнозата за бичи петролен пазар е реалност, но за друг път

Когато прогнозата за движението на цените се обърка, най-лесният вариант е да се изчака краткосрочната тенденция да се обърне. При стоковите пазари това е най-релевантното, защото природата им е циклична и неизбежно това, което днес е скъпо, утре е евтино и обратното, пише анализаторът на Bloomberg Хавиер Блас.

Трябва само търпение и да се "преглътнат" загубите толкова дълго, колкото е необходимо.

В последните две години цената на петрола се е понижила с 20% и повечето инвестиционни банки очакват тенденцията да продължи и през 2026 година. "Аз също очаквам мечи настроения в краткосрочен план, но това не означава, че цената на петрола и свързаните с нея енергийни подукти в един момент няма да се възстановят", допълва анализаторът.

При своето пенсиониране през 2016 г. Али ал Наими, един от министрите на петрола на Саудитска Арабия, коментира, че в своята дълга кариера е видял цена под 2 долара и от 147 долара за барел, както и "много волатилност между тях". Този негов коментар си остава валиден и днес, пише Блас.

Експертът предрича завръщането на бичите настроения, но и прогнозира, че за това ще е необходимо време. Инвеститорите ще трупат загуби, особено тези, които са купили петрол при цена над 100 долара, при положение че сега се движи в диапазона 65 - 70 долара за барел. Същото е положението и при закупилите акции на малки и средни петролни компании, чиито цени са с от 20% до 50% надолу.

"При такива спадове възстановяването е трудно", признава Хавиер Блас и припомня, че сортът Брент е записал такъв спад от септември 2014 г. до февруари 2022 г., или период от седем години, пет месеца и 19 дни, преди инвеститорите да обявят победата.

Според анализатора възстановяването на петролните пазари обаче предстои и първите сигнали ще бъдат видими през 2027 година, а още по-осезаемо цените ще тръгнат нагоре през 2028 - 2029 г. Отговорни за това са два фактора. На първо място е растящото търсене, което не показва признаци на отслабване, движейки се близо до средното ниво за последните 20 години. Ако няма глобална рецесия, вероятността цените да тръгнат нагоре е голяма.

Освен това ниските цени задържат инвестициите в нови проекти и това е традиционно за американските компании. Блас отбелязва още, че в последните седмици вече се виждат признаци на застой на инвестициите и намаляване на сондажите за шистов петрол.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници пък увеличават добивите, което традиционно води до изчерпване на свободните ресурси от петрол на пазара и съответно - до повишаване на цените. Ако се добавят и други неизвестни фактори - урагани в Мексиканския залив, политиките на Доналд Тръмп и т.н., то прогнозата, че до 18-24 месеца цената на петрола ще се повиши до нивата от 75-80 долара изглежда реалистична.

"Ами 100 долара за барел? Много малко вероятно. Ами рекордните цени над 150 долара? Никога не казвай никога, но не", пише Хавиер Блас.

Той предупреждава, че има и една уловка - преди да тръгне нагоре, цената на петрола вероятно ще се срине още повече - за да бъде ограничен добивът на страните извън ОПЕК+, са нужни ценови нива от 50 до 60 долара за барел, които да убедят компаниите да спрат да инвестират. За да бъде изчерпан производственият капацитет на ОПЕК+ и да тръгнат цените нагоре, организацията първо ще трябва да увеличи добивите.

Бичите прогнози обаче са под натиск – търсенето на петрол е голямо, но тенденцията вече е низходяща заради промени в китайската икономика, по-ефективите бензинови двигатели и все повечето електромобили. Производството извън ОПЕК+ също може да изненада, особено проекти извън САЩ – в Гвиана, Бразилия, Канада, Норвегия или Канада.

Колкото повече се бави бичият цикъл, толкова по-голяма става вероятността ръстът на търсенето да не се отрази съществено върху цената.

Засега всичко сочи, че през следващите месеци цената на петрола ще остане ниска, включително и с отшумяването на ефекта от летния сезон в Северното полукълбо. Всеки ден обаче сегашните ниски цени създават основата за цикличен подем, но засега много, много далеч, пише в заключение Хавиер Блас.