Четири от индексите на БФБ отчетоха ръстове в сесията

Четири от индексите на Българската фондова борса (БФБ) отбелязаха ръстове в сесията, която протече спокойно и с по-малки обеми. Оборотът достигна почти 1,25 млн. лева, като над 912 хил. лева се формираха от основен пазар.

Лидер по оборот в сесията е „Тиз Инвест“ с почти 289,7 хил. лева. Следват акциите на „Шелли груп“ с почти 88,3 хил. евро и на „Сирма Груп Холдинг“ с почти 98,3 хил. лева.

„Шелли груп“ е най-търгуваната емисия в сесията с 30 сделки, следвана от „Уайзър Технолоджи“ и „Сирма Груп Холдинг“ с по 19 и „Софарма“ с 16.

Основният индекс SOFIX се повиши с 0,33% до 1044,05 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,2% до 190,93 пункта. BGTR30 нарасна с 0,28% до 947,98 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 1,61% до 109,3 пункта.

Единствено индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчете спад – с 0,59% до 233,07 пункта, заради акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ), които поевтиняха с 2,78%.

„Сирма Груп Холдинг“ оказва най-голяма подкрепа на SOFIX с ръст от 6,06%, следвана от акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,58% и „Химимпорт“ с 1,4%, а ФНИБ е единственият губещ компонент от индекса.

Топ три на най-поскъпващите акции от SOFIX са топ три и от BGBX40, следвани от „Илевън Кепитъл“ с ръст от 1,23% и „Уайзър Технолоджи“ с 0,85%. ФНИБ е най-губещата акция и от по-широкия индекс, следвана от „Агрия Груп Холдинг“ със спад от 1,58% и „Албена“ с 1,47%.