Какво казва историята за акциите по време на циклите на намаляване на лихвите от Фед?

След седмица, изпълнена с икономически данни, печалби и събития, каквато беше предходната, не е изненадващо, че тя завърши с пристъп на волатилност. Акциите като цяло се колебаеха през по-голямата част от седмицата, докато участниците на пазара обмисляха последните отчети на големите технологични компании, решението на Федералната комисия по отворените пазари (FOMC) за юли, поредицата от икономически данни и поредния залп от мита на САЩ.

Всичко това беше преди средните стойности на основните акции в крайна сметка да се сринат в отговор на по-слабите от очакваното данни за заетостта в САЩ, в съчетание с най-голямата ревизия на статистиката за предходните месеци от пет години.

Изненадата със заетостта предизвика това, което може би е необходима глътка въздух за свръхоценения и купуван американски пазар на акции, за да се повиши, като същевременно подхрани забележителното краткосрочно рали на държавните облигации на САЩ, пише Investing.com. Все пак залозите за намаляване на лихвите от Федералния резерв се покачиха.

Фючърсите върху фондовете на Фед отчитаха първоначално само 65% шанс за намаляване на лихвите през септември, като към края на седмицата вероятността падна до 39%, докато инвеститорите обмисляха пресконференцията на управителя на американската централна банка Джером Пауъл. Петъчните икономически данни подкопаха подхода на „изчакване и наблюдение“ на Фед и разкриха някои пукнатини на пазара на труда. Това засили прогнозите на трейдърите, че ще има две намаления на лихвите от Фед до края на годината.

Би било небрежно да не споменем, че данните, които ще бъдат публикувани за периода от седем седмици от обявяването на лихвеното решение на Фед до следващото заседание на 17 септември биха могли да променят хода на събитията отново. Въпреки това, с нарастването на очакванията Фед да възобнови цикъла си на намаляване на лихвите следващия месец, въпросът е как ще се представят акциите по време на цикъла на облекчаване на паричната политика на институцията?

Въз основа на представянето през последните девет големи цикъла на намаляване на лихвите, датиращи от 70-те години на XX век, S&P 500 като цяло генерира положителна доходност. Индексът се е покачвал по време на циклите на облекчаване на паричната политика на Фед в две трети от случаите (67%). Бенчмаркът добавя средно 30,3% по време на циклите на облекчаване и последвалата едногодишна пауза, със средна доходност от 13,1%.

Проучването показва две отклонения. Едното е цикълът на намаляване на лихвите преди дотком балона в края на 90-те години на миналия век, което е не само втория най-дълъг цикъл в проучването, но и едно стремително рали от 161%. Второто отклонение, с най-слаба доходност, е по време на най-силната финансова криза, когато централните банкери се бореха да съживят американската икономика и да дадат тласък на банковата система, обхваната от смут, в която S&P 500 загуби 23,5%.

Като се изключат двете отклонения, индексът е донесъл доходност от 19,3% спрямо циклите на намаляване на лихвите от Федералния резерв.

Само 319 дни след началото на текущия цикъл, доста под средното ниво от 721 дни на цикъл на облекчаване, S&P 500 нараства с 12%. Ако се гледа историята на предишните цикли за ориентир, може да се запази известен потенциал за ръст през втората половина на 2025 г.

Освен това, последните финансови отчети на големите технологични компании продължават да предоставят стабилни планове за разходи за изкуствен интелект. Това е сериозен потенциален двигател на растежа на печалбите и бъдещите печалби от производителността.

Разбира се, миналите резултати не гарантират бъдещи резултати. Освен това, новият митнически режим, невиждан от 30-те години на миналия век, може да забави растежа на печалбите и да подхрани волатилността.

Забавените ефекти на търговската политика вероятно ще натежат върху икономиката на САЩ през втората половина на годината, което ще доведе до по-слабо търсене на пазара на труда. Неотдавнашното пазарно самодоволство по отношение на търговската политика и икономическият наратив, който силно зависи от данните, привлякоха вниманието през последните седмици като потенциална точка на слабост.

С едва няколко големи търговски сделки, които остават да бъдат подписани, вкл. тези с Китай и Мексико, вероятно е определена долна граница за ефективните мита от 15%. Ефектите ще бъдат временни, но натискът за повишаване на инфлацията и спад върху маржовете на печалба все още не е усетен. Това ще е най-голямото изпитание за този пазар през сезонно слабия период на борсите през август и септември, като митата не бива да се пренебрегват като риск в близко бъдеще.

В крайна сметка инвеститорите може би ще се възползват от възможността да се подготвят за случайни пристъпи на волатилност. Комисията за стратегическо и тактическо разпределение на активите (STAAC) на LPL поддържа тактическата си неутрална позиция по отношение на акциите.

STAAC съветва да не се увеличава рискът на портфолиото отвъд целевите показатели на бенчмарка в момента и продължава да наблюдава преговорите за митата, икономическите данни, печалбите, пазара на облигации и различни технически индикатори, за да идентифицира потенциално по-атрактивна входна точка за добавяне на акции при слабост.

Комисията предпочита растежа пред стойността, големите компании пред малките, както и секторите на комуникационните услуги и финансите.