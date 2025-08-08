Митата на Тръмп правят международните фондови пазари велики отново

Митата на американския президент Доналд Тръмп оказват сериозна подкрепа на международните акции и в същото време спомагат за края на глобалното господство на американския широк борсов индекс S&P 500, поне засега, пише Bloomberg.

Международните фондови пазари са напът да надминат широкия бенчмарк тази година, което се случва за първи път от 2022 г. и за първи път в условията на възходящ пазар от 2009 г. Основната причина за това са опасенията, че митата и несигурността в търговията ще окажат прекомерно влияние върху растежа на печалбите на основните компании.

Индексът MSCI World, който изключва САЩ, се представя по-добре от S&P 500 през 2025 г., като досега е отбелязал скок от 18% спрямо по-скромното повишение от 7,8% на S&P 500. Причината за това може да се види в отделните индекси. Основният борсов индекс на Мексико се е повишил с 18% тази година, на Канада - с 12%, на Германия – с 21%, на Испания – с 26%, на Бразилия – с 14%, а на Великобритания – с 11%.

Това е рязка промяна след години на ускоряващи се ръстове за американските индекси, стимулирани най-вече от технологичните компании с голяма пазарна капитализация и обещанията на изкуствения интелект, както и от относително слабите резултати на техните глобални конкуренти. Това е довело до относително ниски цени на акциите на пазарите извън САЩ.

„Понякога най-големите ръстове идват от възможностите за поправки“, казва Крейг Бейсинджър, главен стратег в Purpose Investments.

Международните борсови индекси изпреварват S&P 500. Графика: Bloomberg LP

„Разликата в оценките между американския и международните пазари е „исторически голяма“, а инвеститорите са вложили твърде много средства в САЩ и прекалено малко на други пазари, казва Бейсинджър. Тенденцията се обръща през тази година и може да се ускори, след като митата на Тръмп влязат в сила този месец, докато търговските партньори в Канада, Европа, Япония и други страни предприемат реформи, благоприятни за инвеститорите, и стимулират вътрешния растеж, допълва той.

„Скоростта на промяната е важна за пазарите и изглежда, че международните пазари като цяло стават малко по-благоприятни за инвеститорите. Америка все още е златният стандарт, но ако разликата намалее, същото може да се случи и с разминаването в оценките“, казва анализаторът.

Прогнозата за „изключително нисък растеж“ на печалбите, която от години е заложена в европейските и японските акции, също започва да се променя, казва Дейвид Ламбърт, управляващ директор, старши портфолио мениджър и ръководител на европейските фондови хазари в RBC Global Asset Management.

„Сега сме в ера, в която растежът на печалбите може да бъде все по-висок в средносрочен план“, казва Ламбърт. „Няма причина да не можем да видим леко преоценяване през следващите години, дори и по-далеч от това, което имаме днес“, допълва той.

Той не е единственият на това мнение. Проучване на BofA Securities от юни установи, че 54% от фонд мениджърите, които са отговорили, очакват международните акции да бъдат най-добре представящите се активи през следващите пет години. Само 23% са на това мнение за американските акции.

Причината за това са митата на Тръмп, които се очаква да засегнат по-силно печалбите на американските корпорации, отколкото тези на компаниите в Европа или Япония, казва Дейвид Громан, директор на екипа за глобална стратегия за фондовите пазари в Citi Research. Европа по-конкретно е лидер по отношение на стойност и динамика, отбелязва Citi в бележка до клиенти от сряда.

„Има повече яснота и инвеститорите могат поне да предвидят какви ще бъдат последиците за печалбите на места като Европа и Япония“, казва Громан. Пазари като Европа вече са отразили в цените лошия резултат от митата и всъщност той може да се окаже по-добър от очакваното“, допълва анализаторът.

Разбира се, някои стратези виждат опасност от разпространение на проблемите в САЩ към други пазари по света. Емили Роланд и Матю Мискин, главни инвестиционни стратези в компанията Manulife John Hancock, предупреждават да не се държат нискокачествени, циклични международни акции в такава среда.

„Всяка друга рецесия в историята на САЩ е повлияла на останалата част от света“, пишат те в неотдавнашна бележка до клиенти.

Все пак преминаването от американски към международни акции може да се окаже „много дълъг“ процес, казва Бейсинджър.

„Хората просто имат твърде много американски акции в момента“, отбелязва той.