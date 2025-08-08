Водещите борси в Европа приключиха без единна посока с поглед върху Украйна

Основните европейски борсови индекси приключиха последната сесия за седмицата без единна посока, отразявайки новините относно възможността за директни преговори за спиране на военните действия на Русия в Украйна между Вашингтон, Москва и Киев, съобщава CNBC.

Според Fox News дипломати от САЩ, Русия и Украйна може да се срещнат през следващата седмица, за да обсъдят условията за евентуално прекратяване на огъня. По-рано през деня стана ясно, че американският президент Доналд Тръмп е попитал италианския премиер Джорджа Мелони дали Италия би имала желание да бъде домакин на тристранна среща относно войната в Украйна, която да включва руския президент Владимир Путин и президента на Украйна Володимир Зеленски.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,19 на сто до 547,08 пункта.

Германският индекс DAX записа спад от 0,12% до 24 162,86 пункта.

Френският показател CAC се повиши с 0,44% до 7743 пункта.

Британският измерител FTSE отчете понижение от 0,06% до 9095,73 пункта.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 8 август.

Акциите на европейските компании за отбрана поевтиняха на фона на възможността за евентуално прекратяване на войната в Украйна. Цената на книжата на Rheinmetall се понижи с 1,2%, докато акциите на Hensoldt поевтиняха с 6,4 на сто.

Трейдърите реагираха и на предупреждението на главния икономист на Английската централна банка Хю Пил, който заяви, че има повишен риск от "устойчива инфлация" въпреки скорошното намаление на лихвите. Пил подчерта, че е постигнат "напредък" в намаляването на инфлацията през последните месеци, сигнализирайки, че може да има още намаления на лихвените проценти.

Акциите на Deutsche Telekom поевтиняха с 0,84%, след като изпълнителният директор на германската група Тим Хьотгес заяви, че отчита по-конкурентна среда в Германия, но въпреки това мудната бюрокрация остава основен проблем. Компанията повиши насоките си за печалбата за 2025 г. макар да подчерта слабото търсене на германския пазар.