Норвежкият държавен инвестиционен фонд продава израелски активи

Държавният инвестиционен фонд на Норвегия с активи на стойност 1,9 трилиона долара се оттегли от 11 израелски компании и прекратява всички договори с външни мениджъри в Израел след критики в обществото заради инвестициите, свързани с войната в Газа, съобщи Bloomberg.

Натискът върху Norges Bank Investment Management (NBIM), както е официалното име на фонда, нарасна през последните месеци, отразявайки загрижеността в норвежкото общество за страданията в Газа.

Към края на юни тази година фондът е притежавал акции в около 61 израелски компании, се казва в изявление на NBIM.

"Предприемаме тези мерки в една много особена конфликтна ситуация", заяви главният изпълнителен директор на NBIM Николай Танген, описвайки случващото се в Газа като "сериозна хуманитарна криза".

Фондът до голяма степен е индексен, но има възможност за активно управление. NBIM заяви, че ще прекрати активното си управление в Израел, което представлява малка част от 0,1% от общите му израелски активи, и че вече е продал всички акции на 11 компании, които не са част от индекса. Фондът също така заяви, че ще продължи да инвестира в някои, но не във всички израелски компании в индекса.

NBIM притежава около 1,5% от акциите в света и отдавна се стреми да остане аполитичен, въпреки че мандатът му включва насоки, определени от парламента, които отразяват широко разпространените обществени възгледи по различни въпроси, вариращи от миннодобив до изменението на климата. Той се консултира от външен етичен съвет, който постоянно оценява портфейла и препоръчва компании за изключване или наблюдение.

Въпреки това позицията на NBIM като най-големия държавен инвестиционен фонд в света привлича вниманието на политици и активисти. През 2022 г. фондът реши да замрази и продаде руските си авоари в отговор на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна. По-късно същата година назначена от правителството група предупреди, че фондът вероятно ще бъде изправен пред все по-трудни морални дилеми.

В неотдавнашно проучване 78% от анкетираните заявиха, че искат NBIM да изключва компании, които не спазват правата на човека. Преди това фондът изключи 11 компании заради дейността им в Западния бряг.

Норвегия призна палестинската държавност през май миналата година и многократно е призовавала Израел да пусне повече хуманитарна помощ в Газа.

Миналата седмица норвежкият министър на финансите (и бивш шеф на НАТО) Йенс Столтенберг разпореди преглед на всички израелски инвестиции, след като вестник Aftenposten съобщи, че една от компаниите, в които фондът е инвестирал – Bet Shemesh Engines, обслужва изтребители, използвани за нападения срещу Газа.

NBIM за първи път закупи дял от 1,3% в Bet Shemesh Engines през 2023 г., а миналата година увеличи дела си до 2,1%.

Дебатът относно инвестициите на фонда в Израел идва в чувствителен момент за управляващата Партия на труда, която води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори следващия месец. Партията критикува войната на Израел, като твърди, че тя нарушава международното право. Зелената партия, една от по-малките опозиционни сили, призова за оставката на Танген, а Социалистическата левица поиска да се провери какво е знаело правителството за инвестициите.

"Тъй като наближават избори, различни партии използват това, за да прокарват собствените си интереси и да се самоопределят", казва Карин Торбърн, която преподава в Норвежкото училище по икономика и в училището Уортън към Университета в Пенсилвания. Въпреки това "никой не иска петролният фонд да се превърне в политически инструмент, защото това създава хлъзгав наклон", допълва тя.