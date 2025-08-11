Удължаването на търговската сделка с Китай не успя да върне оптимизма на Wall Street

Основните щатски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата със спадове, докато инвеститорите очакват новите данни за инфлацията в САЩ, игнорирайки положителното развитие на търговския фронт, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,45% до 43 975,09 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,25 на сто до 6373,45 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 0,3 на сто до 21 385,40 пункта.

Данните за инфлацията, които ще бъдат публикувани на 12 август, ще бъдат от решаващо значение за оформянето на перспективите за посоката на лихвените проценти, особено около септемврийското заседание на Федералния резерв на САЩ. По-горещите инфлационни данни биха могли да възпрепятстват възходящите движения на борсовите индекси.

Икономистите прогнозират, че индексът на потребителските цени за юли ще покаже 0,2% увеличение на месечна база и 2,8% увеличение на годишна база, според оценки на Dow Jones. Очаква се основният индекс на потребителските цени – който изключва волатилните цени на храните и енергията – да се повиши с 0,3% на месечна база и с 3,1% на годишна база.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 11 август.

Данните за инфлацията ще станат ясни преди заседанието на Федералния резерв в Джаксън Хоул, Уайоминг, на 21-23 август, което би могло да зададе тона за срещата през септември.

Преди края на сесията президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който отложи с още 90 дни въвеждането на по-високи мита върху вноса на китайски стоки. Документът беше подписан само няколко часа преди полунощ, когато изтича срокът на предишния указ за отлагане на по-високите мита.

Преди това Тръмп заяви, че търговските преговори с Пекин се развиват "доста добре".

Акциите на Nvidia и AMD поевтиняха съответно с 0,3% и 0,24 на сто, след като стана ясно, че двете компании са се съгласили да предоставят на администрацията на Тръмп част от продажбите на чиповете си за изкуствен интелект в Китай.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,279 на сто и 4,847%.

Доларовият индекс, който измерва силата на американски пари спрямо кошница от шест конкурентни валути, се повиши с 0,37% до 98,54 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 0,21% до 66,73 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI нарасна с 0,28% до 64,06 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 2,57 на сто до 3401,42 долара за тройунция.