Удължаването на търговското примирие между САЩ и Китай окрили индексите в Азия

Голяма част от основните борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха сесията с ръстове, докато инвеститорите оценяват ефектите от удължаването на търговското примирие между САЩ и Китай с 90 дни, съобщава CNBC.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 2,15 на сто до 42 718,17 пункта. Индексът Topix записа ръст от 1,39% до 3066,37 пункта.

В континенталната част на Китай измерителят Shanghai composite се повиши с 0,5 на сто до 2665,92 пункта. Индексът Shenzhen отчете ръст от 0,53% до 11 351,63 пункта.

Хонконгският показател Hang Seng напредна с 0,25 на сто до 24 969,68 пункта.

В Южна Корея показателят Kospi записа спад от 0,53% до 3189,91 пункта.

Австралийският измерител ASX 200 се повиши с 0,41% до 8880,8 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 12 август.

Централната банка на Австралия намали лихвения си процент с 25 базисни пункта, тъй като ниските нива на инфлация дават възможност на страната да разхлаби паричната си политика и да стимулира забавящата се икономика. Основната лихва в Австралия вече е на ниво от 3,6%, най-ниското от април 2023 г.

Акциите на технологичните компании в Азия се търгуваха смесено, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разреши на Nvidia и AMD да възобновят продажбите на някои чипове в Китай. Ценовите ръстове сред технологичните акции в Япония бяха водени от Lasertec и SoftBank Group, чиито книжа поскъпнаха съответно със 7,3% и 7,54%. Цената на акциите на Advantest Corp. се повиши със 7,06%, докато книжата на Japan Display и Renesas Electronics поскъпнаха съответно с 5,56% и 2,75 на сто.

В Южна Корея акциите на SK Hynix прибавиха 1,69% към стойността си, докато цената на книжата на Samsung Electronics се повиши с 1,06%.

В понеделник вечерта президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който отложи с още 90 дни въвеждането на високи мита върху китайски стоки. Това засили оптимизма на борсите в Азия, като инвеститорите се надяват тази мярка да подобри потока от стоки между двете страни.