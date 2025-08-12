Рекордните приходи от мита не компенсират разширяването на дефицита на САЩ през юли

Приходите от мита в САЩ достигат нов месечен рекорд през юли 2025 г. Увеличението обаче не е достатъчно, за да компенсира разширяването на месечния бюджетен дефицит, съобщава Bloomberg.

Приходите от мита през юли достигат 28 млрд. долара, което е с 273% повече спрямо юли 2024 г., според данни на Министерството на финансите на САЩ, публикувани във вторник.

В същото време месечният бюджетен дефицит достига 291 млрд. долара, като се увеличава с 10% на годишна база след отчитане на календарните разлики, сочи още статистиката на ведомството.

С наближаването на края на фискалната година (края на септември 2025 г.) САЩ се насочват към нов огромен дефицит – за 10-те месеца до юли дупката в бюджета възлиза на 1,63 трлн. долара. Това обаче е с 4% по-малко от същия период на предходната фискална година след коригиране на календарните разлики и премахване на въздействието на отложените данъчни плащания, получени през 2024 г., според американското финансово министерство.

Досега през фискалната година приходите от мита на САЩ достигат 142 млрд. долара.

През юни увеличените митнически приходи помогнаха на правителството на САЩ да отбележи месечен излишък от 27 млрд. долара. Това беше и първият юни с излишък от 2015 г. насам.

За цялата 2025 г. приходите от мита биха могли да достигнат 300 млрд. долара, според министъра на финансите Скот Бесънт.

Законът за данъците и разходите на президента Доналд Тръмп, приет миналия месец, обаче се очаква да влоши фискалния дефицит на САЩ през следващото десетилетие, според прогнози както на икономисти, така и на безпартийната Бюджетна служба на Конгреса.

Разходите за лихви по държавния дълг, заедно с по-големите разходи за здравната програма Medicare и социално осигуряване, продължават да съставляват голям дял от увеличението на дефицита в сравнение с периода преди пандемията.