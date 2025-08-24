Как натискът върху добива на литий в Китай променя световните пазари и акции

Китайският пазар на литий претърпя драматични сътресения в началото на август, когато гигантът в производството на батерии CATL затвори една от най-големите литиеви мини в света в провинция Дзянси. Това предизвика скок на цените на лития с дневния лимит на китайските борси, а акциите на литиеви компании се повишиха в световен мащаб.

Този ход изглежда е част от по-широката кампания на Китай, насочена към свръхкапацитета в различни индустрии. Това има потенциала да преобразува световната верига за доставки на литий, засегната от свръхпредлагане и драматичен спад на цените през последните три години, пише Investing.com.

Затварянето на мината Jianxiawo на CATL в Ичун представлява ключов момент в подхода на Китай към управлението на литиевия сектор. Лицензът за добив на литий на мината, която според Bank of America представлява приблизително 6% от световното производство, изтече на 9 август 2025 г.

CATL потвърди, че съоръжението ще е затворено за поне три месеца, докато тече процес по подновяване на разрешителното. Според спекулации обаче, това може да е част от координирани правителствени усилия за справяне с хроничните проблеми с прекомерното предлагане.

Провинция Дзянси, често наричана „литиева столица“ на Китай, се превърна в център на регулаторен контрол, тъй като властите започнаха целенасочени проверки на осем литиеви мини в региона на Ичун.

Провинциалното бюро за природни ресурси задължи тези оператори да представят подробни отчети за запасите до септември 2025 г. Мярката създава непосредствена несигурност относно действащите разрешителни за добив.

Тези регулаторни мерки се простират отвъд Дзянси – властите в провинция Цинхай наредиха на Zangge да спре изцяло дейността си поради предполагаеми незаконни минни дейности.

Времето на тези действия изглежда стратегически координирано с по-широката кампания на Китай, насочена към индустрии, които страдат от прекомерен производствен капацитет. Цените на лития се сринаха с 90% от пика, достигнат през 2022 г., което създаде неустойчиви пазарни условия.

Интервенцията на китайското правителство предполага целенасочени усилия за стабилизиране на цените чрез ограничения от страна на предлагането, вместо да се позволи само на пазарните сили да определят нивата на производство.

Камерън Пъркс от Benchmark Mineral Intelligence отбелязва значението на тези действия, тъй като провинция Дзянси представлява приблизително 10% от световното производство на литий. Въпреки че настоящите въздействия върху обема изглеждат ограничени, установеният прецедент може да сигнализира за по-широки действия за прилагане в целия литиев сектор на Китай, който контролира приблизително 60% от световния капацитет за преработка на метала.

Непосредствената пазарна реакция на затварянето на мината на CATL беше експлозивна. Акциите, свързани с литий, преживяха най-силното си рали от месеци. Albemarle Corporation, основен производител на литий в САЩ, отчете скок с близо 10% до 82,92 долара в понеделник.

Драматичното движение на акциите в рамките на деня спрямо предишното им ниво на затваряне демонстрира колко бързо световните пазари реагираха на прекъсванията на доставките от Китай.

Акциите на Tianqi Lithium Corp поскъпнаха с 19% в Хонконг, а на Ganfeng Lithium – с 21%. Ефектът от доминацията се разпростря и върху австралийските миньори, като акциите на PLS Ltd. (бивша Pilbara Minerals) отчетоха ръст от 19%, а на Liontown Resources – с 25% в търговията в Сидни.

Тези повишения отразяват спекулациите на инвеститорите, че намаленото китайско предлагане може да е от полза за производителите в други страни, които трудно се конкурират с нискобюджетното китайско производство.

Фючърсите върху литиевия карбонат на фючърсната борса в Гуанджоу достигнаха дневния лимит от 8% ръст. Това драматично движение на цените на фючърсните пазари бързо преля и на физическите пазари, което създаде каскаден ефект върху международните литиеви договори, търгувани на платформи като CME Group. Взаимосвързаността демонстрира как движенията на китайския пазар влияят на глобалните механизми за ценообразуване.

Пазарните анализатори предполагат, че реакцията може да е непропорционална на непосредствените въздействия върху предлагането, като инвеститорите ценообразуват риска от по-широко разпространени смущения. Мати Джао, съръководител на изследванията на китайските акции в Bank of America, отбелязва в интервю за Bloomberg TV, че „цената на лития в близко бъдеще има много голям потенциал за растеж“.

Това настроение отразява нарастващите очаквания, че китайските власти могат да разширят регулаторния натиск и към други миннодобивни компании. Така потенциално може да се затегне глобалното предлагане в момент, когато индустрията за електрически превозни средства се нуждае от стабилна наличност на литий и други метали за продължителен растеж.