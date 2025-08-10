CATL спира производството в литиева мина в Китай за три месеца

Китайската технологична компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), специализирана в производството на литиево-йонни батерии, е преустановила производството в голяма литиева мина в китайската провинция Дзянси поне за три месеца, съобщи Bloomberg по информация от запознати източници.

Най-големият производител на батерии за електрически превозни средства в света е обявил вътрешно, че мината Jianxiawo временно спира работа, казват източниците. Един от тях твърди, че свързаните рафинерии в близкия град Ичун са били информирани за решението.

Търговците следят отблизо мината и удължаването на разрешителното за добив, което трябваше да изтече на 9 август.

През последните седмици литиевата индустрия беше разтърсена от изключителна нестабилност на спотовите, фючърсните и капиталовите пазари, а работата в мината Jianxiawo беше в центъра на вниманието поради въпроси, свързани с подновяването на разрешителното ѝ. Миналата седмица над мината прелитаха дронове с цел да оценят текущото състояние на производството. Мината формира около 3% от световното производство.

Проблемите с разрешителното и спирането на дейността на CATL се случват в момент, когато Пекин предприема мерки срещу свръхкапацитета в редица отрасли и засилва контрола върху минните дейности. За отрасъла, който повече от две години е измъчван от пренасищане, спирането на добива от важно звено във веригата на доставките обаче ще бъде от полза.

Най-активният фючърсен договор за литиев карбонат достигна над 80 хил. юана (11 128 долара) през юли на борсата за фючърси в Гуанджоу, която впоследствие се опита да ограничи спекулативните сделки. Миналата седмица материалът поскъпна с около 9% и в петък се разменяше за 75 хил. юана.