Китайските стимули и данните за инфлацията в САЩ окрилиха борсовите индекси в Азия

Повечето основни борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха сесията с ръстове, след като последните данни за инфлацията в САЩ подкрепиха очакванията за нови лихвени намаления от страна на Федералния резерв, съобщава CNBC.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 1,3% до 43 274,67 пункта. Индексът Topix отчете ръст от 0,83% до 3091,91 пункта.

Акциите на Yokohama Rubber поскъпнаха с около 10%, докато цената на книжата на Renesas Electronics се повиши с повече от 7%.

Южнокорейският показател Kospi напредна с 1,08% до 3224,37 пункта.

Широкият китайски индекс CSI 300 приключи сесията с ръст от 0,79% до 4176,58 пункта.

В континенталната част на Китай измерителят Shanghai composite се повиши с 0,48% до 3683,4 пункта. Индексът Shenzhen прибави 1,76% към стойността си, покачвайки се до равнище от 11 551,36 пункта.

Хонконгският показател Hang Seng записа ръст от 2,58% до 25 613,67 пункта.

Акциите на Tencent Music Entertainment поскъпнаха с над 14%, докато книжата на Sunny Optical Technology Group прибавиха около 5% към стойността си.

В Австралия измерителят ASX 200 отчете спад от 0,6% до 8827,1 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 13 август.

Ден по-рано бяха публикувани данните за инфлацията в САЩ, като последният доклад показа, че ценовият ръст запазва темпа си през юли на фона на умереното въздействие на митата, обявени от американския президент Доналд Тръмп.

Междувременно китайските власти се стремят да стимулират местното потребление, като са изготвили план за субсидиране на част от лихвите по заемите, за да се гарантира, че домакинствата и бизнеса разполагат с повече финансови ресурси, заяви във вторник заместник-министърът на финансите Ляо Мин, цитиран от Ройтерс.

Усилията на Пекин да подкрепи потреблението на услуги ще помогнат за разширяване на вътрешното търсене и стабилизиране на заетостта, заяви служител от китайското търговско министерство.

Отделно, Пекин призова китайските компании да избягват използването на процесорите H20 на Nvidia, особено за правителствени цели, което усложнява завръщането на производителя на чипове в Китай, след като администрацията на Тръмп отмени ефективна забрана на САЩ за подобни продажби.