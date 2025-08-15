Европейските индекси не намират единна посока след нова порция отчети

Водещите индекси на европейските пазари изпратиха една разнопосочна сесия на фона на нова порция отчети и геополитическо вълнение преди срещата на американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин.

Общоевропейският измерител Stoxx 600 приключи търговията със спад от 0,06%.

На червено със сходно понижение от 0,07% бе германският показател DAX. От своя страна, британският бенчмарк FTSE се раздели с 0,4%.

В същото време френският индекс САС напредна с близо 0,7%, докато в Милано FTSE MIB прибави 1,11%.

При индивидуалните акции тези на производителя на кабели NKT поскъпнаха с 8,6% - най-много в рамките на Stoxx 600 – след като компанията увеличи прогнозата си благодарение на растежа в сектора на възобновяемата енергия. Датската компания, която произвежда и инсталира кабели, свързващи офшорни вятърни турбини, повиши очакванията за приходи за цялата година до диапазон от 2,65-2,75 млрд. евро.

На обратния полюс бе друга датска компания – производителят и търговец на бижута Pandora, чийто акции отписаха от цената си 18,4%, след като компанията публикува данните си за второто тримесечие.

Компанията съобщи, че е била изправена пред „насрещен вятър от валутните курсове, митата и цените на суровините“ през второто тримесечие, което ще продължи да тежи върху резултатите ѝ.

На този фон по-късно днес в Аляска ще се проведе срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин. По програма се очаква тя да започне към 22 ч. българско време.