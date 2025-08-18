Изтичането на капитал от Китай достигна рекордни нива

Изтичането на капитал от Китай е достигнало рекордни нива през юли, подтикнато от повишените покупки на активи в Хонконг от страна на инвеститори от континенталната част на страната след новите мерки за либерализация на пазара, пише Bloomberg.

Според данни на Държавната администрация за валутен контрол през миналия месец местните банки са превели 58,3 млрд. долара (близо 50 млрд. евро) в чужбина от името на своите клиенти, инвестиращи в ценни книжа. Това е най-високият месечен отлив, откакто се води статистика от 2010 г.

Това се дължи отчасти на масивното изкупуване на акции в Хонконг от континентални инвеститори през тази година и на разширяването през юли на програмата Southbound Bond Connect, която позволява повече инвестиции в офшорни дългови инструменти. В същото време чуждестранните фондове продължават да намаляват позициите си в китайски облигации, вероятно поради намаляващата им относителна привлекателност в сравнение с по-рисковите активи и глобалните алтернативи.

Очаква се Пекин да толерира известен отлив на капитал през тази година, възползвайки се от слабата доларова среда, за да либерализира постепенно капиталовата си сметка - стъпка, насочена към подпомагане на дългосрочната глобализация на юана. През юни регулаторните органи увеличиха сумата, която одобрените инвеститори могат да разпределят в чуждестранни активи, за първи път от повече от година.

Според данни, събрани от Bloomberg, през юли инвеститори от континенталната част на страната са закупили чуждестранни дългови инструменти на стойност 12,6 млрд. юана (близо 1,5 млрд. евро) чрез Southbound Bond Connect - най-високата месечна сума за тази година. Увеличението следва обявеното в началото на юли от Хонконгската парична администрация разширяване на достъпа до канала за китайски небанкови финансови институции, включително фондови компании, застрахователи и мениджъри на активи.

Данни на Китайската централна банка показват още, че през юли притежанията на китайски облигации от офшорни институции на междубанковия пазар са спаднали с около 300 млрд. юана (близо 35,75 млрд. евро) до най-ниското ниво от януари 2024 г. Спадът предполага, че чуждестранните фондове са се присъединили към по-широко разпродаване на дълг, повлияни от облекчаването на търговското напрежение между САЩ и Китай и усилията на Пекин да се пребори с дефлацията.

Намаляващата привлекателност на китайските прехвърляеми депозитни сертификати (NCD) - някога популярна търговия, която привличаше чуждестранни средства - също допринася за по-широкия отлив на облигации. Чуждестранните участия в NCD са спаднали с около 15% през юли, отбелязвайки трети пореден месец на ускорени спадове.