Борсовият подем при компаниите с малка капитализация в Европа едва сега започва

С настъпването на 2025 г. Майкъл Оливерос изпитва затруднения да продава акции на европейски компании с по-малка пазарна капитализация. Инвеститорите се насочваха към по-големи компании, докато залагаха дали ще се материализират заплахите за мита на американския президент Доналд Тръмп.

Икономическият растеж се оказа устойчив, а оптимизмът около корпоративните печалби тласна индекса Stoxx Europe 600, който обхваща европейските компании с голяма капитализация, до рекордни върхове, пише Bloomberg.

Около осем месеца по-късно Оливерос, ръководител глобални малки компании в компанията за управление на активи Invesco Ltd., има далеч по-възприемчива аудитория. Настроенията се преобръщат, тъй като непостоянните търговски политики на Тръмп и мащабните мита трансформират световния икономически ред.

Индексът Stoxx Europe Small 200 се покачи с 21% от дъното си, достигнато през април заради обявените от Тръмп мита в т.нар. от него самия „Ден на освобождението“. За сравнение, ръстът на еквивалента му за компаниите с голяма капитализация достига 17%.

Индексът се възползва и от 13% скок на еврото тази година.

Фондът Invesco Continental European Small Cap Equity на Оливерос с капитализация от 793 млн. евро е надминал 82% от конкурентите си през последната година. Австрийската банка Bawag Group AG, шведската фирма Asker Healthcare Group AB и британската компания за строителни материали SigmaRoc Plc са сред най-големите му активи.

„В началото на годината отидох на пътешествие в Германия и не много хора искаха да говорят за малки компании“, коментира Оливерос в интервю. „Сега е точно обратното: всички са много заинтересовани да проведат разговор“, добавя той.

Той е сред групата мениджъри на пари, чиито фондове са донесли изключително висока възвръщаемост за инвеститори, които искат да избегнат предизвикани от търговията сътресения, като предпочитат акции с по-силни продажби на вътрешния пазар.

Акциите с малка капитализация обхващат различни сектори – от отбрана до промишленост и финанси. Те също се възползват от по-ниските лихвени проценти в Европа и по-ниските оценки след години на по-слабо представяне.

Графика: Bloomberg

В Alken Asset Management фондът с малка капитализация на Николас Валевски надминава 99% от конкурентите си тази година. Той се възползва от бума на акциите в отбранителния сектор, предизвикан от историческата фискална реформа в Германия. Фондът е купил например акции на френската Exail Technologies, която произвежда инерционни маяци, използвани за подводна навигация. Тези книжа поскъпват с над 550% през 2025 г.

Други намират стойност в инфраструктурния сектор. Бенджамин Русо, европейският мениджър на фондове с малка капитализация в Edmond de Rothschild Asset Management, наскоро купи акции в италианската фирма ICoP SpA, специализирана в подземно строителство, като тръбопроводи, тунели и метростанции.

„Повратната точка за мен очевидно беше тази търговска война“, казва той. „Компаниите с малка капитализация са много вътрешен и цикличен клас активи. На всичкото отгоре има и масово подценяване“, добавя той.

Примамливи оценки

Годините на изоставане зад акциите на компании с голяма капитализация на фона на високи лихвени проценти и бавен икономически растеж направиха оценките на компаниите с малка капитализация привлекателни. Според данни, събрани от Bloomberg, тези акции обикновено се търгуват с 20% премия спрямо по-големите си конкуренти. През последните две години обаче те бяха достъпни за закупуване с относителна отстъпка.

„Хората се отказаха от Европа, когато става въпрос за по-малки компании“, коментира Анис Лахлу, главен инвестиционен директор за европейски акции в Aperture Investors. „Има редица акции, които са много, много евтини, може би с причина. Понякога е достатъчно само пейзажът да се промени“, добавя Лахлу.

Графика: Bloomberg

Разбира се, рисковете пред перспективите остават. Глобалната търговска политика далеч не е решена и политическите лидери все още преговарят за прекратяване на огъня в Украйна. Освен това, макар че растежът на европейските печалби е устойчив, той изостава от представянето на американските компании.

„Натискът върху правителствата е да се опитат да създадат по-ориентирана към растеж среда в Европа“, коментира Хюел Франклин, ръководител на отдела за европейски акции в Mirabaud Asset Management. „Несигурността не е отшумяла напълно“, предупреждава той.

Тези, които нямат вяра в ранните етапи на ралито на малките компании, все още имат възможност да се включат, ако вътрешният икономически растеж се ускори. Европейските фондове с малка капитализация са претърпели отлив от 2,8 млрд. долара тази година до края на юли в сравнение с приток от 1,1 млрд. долара във фондове със средна капитализация, според данни на EPFR Global.

Графика: Bloomberg

Оценките за печалбите също така предполагат по-силен относителен растеж на европейските компании с малка капитализация в сравнение с по-големите им конкуренти, което все още не се отразява в цените на акциите.