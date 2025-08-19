Глобалните инвеститори намаляват хеджирането на долара

Глобалните инвеститори намаляват защитата си срещу по-слабия долар, което противоречи на по-ранните очаквания, че засилването на хеджирането ще повлече валутата надолу.

Данни, събрани от State Street Markets - подразделение на един от най-големите попечители на пари в света, показват, че инвеститори извън САЩ в американски акции са намалили коефициента си на хеджиране до 21,6%. Това е с 2 процентни пункта по-малко в сравнение с май и приблизително колкото нивото, отчетено през април, преди шока от митата да разтърси фондовите пазари и долара, пише Bloomberg.

Това показва, че промяната в застраховката срещу загуби от валутните курсове се оказва по-малко предизвикателство за долара, отколкото всички се опасяваха. Анализаторите предупреждават, че инвеститорите в акции извън САЩ ще продължат да хеджират - обикновено чрез продажба на валутата на форуърдния пазар, за да се предпазят от по-нататъшен спад.

„Това не прилича на миналите движения, които сме виждали преди. Това е заплахата за долара, която все още не се е задействала“, коментира Майкъл Меткалф, ръководител на макростратегията в State Street Markets.

Графика: Bloomberg

Митата и сътресенията заради хаотичното им въвеждане навредиха на общоприетото мнение, че доларът е добра застраховка срещу загуби на американските акции, тъй като при предишни периоди на риск валутата традиционно поскъпваше. Въпреки промяната в корелацията при разпродажбите през април, поведението на чуждестранните инвеститори изглежда не се е променило толкова много, според Меткалф.

„Всички са много фокусирани върху това, защото всички знаят, че коефициентът на хеджиране е нисък и може да е по-висок, но реалността е, че сме в средата на август и той всъщност не се е повишил“, казва той.

Това може да отразява факта, че инвеститорите обикновено гледат назад към по-дълъг период, например от три до пет години, когато оценяват най-доброто ниво на валутна защита. На тази основа доларът все още изглежда като приличен хедж за периоди, в които акциите поевтиняват.

Освен това обменният курс на долара се успокои до известна степен през юли, тъй като най-лошите сценарии за търговските мита изглежда бяха избегнати. Междувременно възстановяването на американските акции доведе до скок на S&P 500 до исторически върхове.

Като се има предвид, че хеджирането има цена, мениджърите на фондове могат просто да имат нужда от повече време, за да решат кой е най-добрият път оттук нататък. Тримесечните разходи за хеджиране на долари за инвеститори в евро например се покачват от най-ниските 1,31% през септември миналата година до над 2,4% през юни и юли и все още се задържат над 2,2%.

„Инвеститорите изглежда се въздържат, за да видят доколко от това, което видяхме през първите осем месеца на 2025 г., ще се повтори занапред“, коментира Меткалф.

По-рано този месец Deutsche Bank AG предположи, че скокът на долара през юли може да е свързан с липса на нова информация относно решенията за хеджиране и преразпределението на портфейли от дългосрочни инвеститори. Стратегът Тим Бейкър коментира, че подобни промени вероятно ще отнемат повече време, за да се проявят.