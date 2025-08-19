IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Глобалните инвеститори намаляват хеджирането на долара

Инвеститорите изглежда се въздържат, за да видят доколко от това, което видяхме през първите осем месеца на 2025 г., ще се повтори занапред, според анализатор

11:22 | 19.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Глобалните инвеститори намаляват защитата си срещу по-слабия долар, което противоречи на по-ранните очаквания, че засилването на хеджирането ще повлече валутата надолу.

Данни, събрани от State Street Markets - подразделение на един от най-големите попечители на пари в света, показват, че инвеститори извън САЩ в американски акции са намалили коефициента си на хеджиране до 21,6%. Това е с 2 процентни пункта по-малко в сравнение с май и приблизително колкото нивото, отчетено през април, преди шока от митата да разтърси фондовите пазари и долара, пише Bloomberg.

Това показва, че промяната в застраховката срещу загуби от валутните курсове се оказва по-малко предизвикателство за долара, отколкото всички се опасяваха. Анализаторите предупреждават, че инвеститорите в акции извън САЩ ще продължат да хеджират - обикновено чрез продажба на валутата на форуърдния пазар, за да се предпазят от по-нататъшен спад.

„Това не прилича на миналите движения, които сме виждали преди. Това е заплахата за долара, която все още не се е задействала“, коментира Майкъл Меткалф, ръководител на макростратегията в State Street Markets.

Графика: Bloomberg Графика: Bloomberg

Митата и сътресенията заради хаотичното им въвеждане навредиха на общоприетото мнение, че доларът е добра застраховка срещу загуби на американските акции, тъй като при предишни периоди на риск валутата традиционно поскъпваше. Въпреки промяната в корелацията при разпродажбите през април, поведението на чуждестранните инвеститори изглежда не се е променило толкова много, според Меткалф.

„Всички са много фокусирани върху това, защото всички знаят, че коефициентът на хеджиране е нисък и може да е по-висок, но реалността е, че сме в средата на август и той всъщност не се е повишил“, казва той.

Това може да отразява факта, че инвеститорите обикновено гледат назад към по-дълъг период, например от три до пет години, когато оценяват най-доброто ниво на валутна защита. На тази основа доларът все още изглежда като приличен хедж за периоди, в които акциите поевтиняват.

Освен това обменният курс на долара се успокои до известна степен през юли, тъй като най-лошите сценарии за търговските мита изглежда бяха избегнати. Междувременно възстановяването на американските акции доведе до скок на S&P 500 до исторически върхове.

Като се има предвид, че хеджирането има цена, мениджърите на фондове могат просто да имат нужда от повече време, за да решат кой е най-добрият път оттук нататък. Тримесечните разходи за хеджиране на долари за инвеститори в евро например се покачват от най-ниските 1,31% през септември миналата година до над 2,4% през юни и юли и все още се задържат над 2,2%.

„Инвеститорите изглежда се въздържат, за да видят доколко от това, което видяхме през първите осем месеца на 2025 г., ще се повтори занапред“, коментира Меткалф.

По-рано този месец Deutsche Bank AG предположи, че скокът на долара през юли може да е свързан с липса на нова информация относно решенията за хеджиране и преразпределението на портфейли от дългосрочни инвеститори. Стратегът Тим Бейкър коментира, че подобни промени вероятно ще отнемат повече време, за да се проявят.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:21 | 19.08.25 г.
инвестиции във валута търговия с валута хеджиране форекс
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още