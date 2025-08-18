Американските индекси започват седмицата без съществени изменения

Основните американски индекси завършиха търговията в първия ден от седмицата почти без промяна, след успешните предходни седем борсови дни, пише CNBC.

Инвеститорите са в очакване на ключовите резултати на търговците на дребно, както и на годишната реч на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл на срещата на върха на централната банка в Джаксън Хол.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 34,40 пункта, или 0,08%, приключвайки деня на ниво от 44 911,82 пункта.

Широкият индекс S&P 500 отстъпи с 0,01% до 6449,15 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite напредна с 0,03 на сто до 21 629,77 пункта.

Цената на акциите на Meta Platforms и Microsoft се понижи съответно с 2,3% и 0,6%, натежавайки на по-широкия пазар.

Тази седмица инвеститорите ще следят финансовите резултати на големите търговци на дребно, включително Home Depot, Lowe's, Walmart и Target, за да получат индикации за състоянието на американските потребители. Опасенията относно повишените оценки, митата и забавянето на растежа на броя на работните места остават водещи за пазарните участници с напредването на годината.

„Отчетите на търговците на дребно тази седмица вероятно ще отразят опасенията относно митата, ускоряването на инфлацията и очакваното забавяне на икономиката“, коментира старши стратегът за глобалния пазар на Wells Fargo Investment Institute Скот Рен, добавяйки, че ралито на акциите, наблюдавано през последните седмици, „вероятно ще спре“ в резултат на това.

Федералният резерв също ще продължи да бъде във фокуса на вниманието тази седмица, тъй като членовете на централната банка пътуват до Джаксън Хоул, Уайоминг, за годишния симпозиум по икономическа политика. Инвеститорите ще следят събитието за индикации за бъдещата траектория на лихвените проценти. Фючърсите на фондовете на Фед се оценяват с близо 85% вероятност централната банка да намали лихвените проценти на следващото си заседание през септември, според инструмента FedWatch на CME.

Трите основни борсови индекса приключиха втората си поредна седмица на зелено, която отбеляза и четвъртата успешна седмица от последните пет за S&P 500 и Nasdaq. Акциите на компании с малка капитализация се представиха по-добре миналата седмица, тъй като инвеститорите заложиха на предстоящи намаления на лихвените проценти.