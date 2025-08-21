Европейските акции се търгуваха смесено в четвъртък преди началото на влиятелния симпозиум в „Джаксън Хоул“, както и заради публикуването на регионални данни за бизнес активността.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 не отчете промяна, като спадна със само 2 пункта до 559,07 пункта.

В Германия DAX се повиши с 0,07% до 24 293,34 пункта, а във Великабритания FTSE 100 добави 0,23% до 9309,2 пункта. Във Франция CAC 40 се понижи с 0,44% до 7938,29 пункта.

Дългоочакваният симпозиум на Федералния резерв на САЩ започва по-късно в четвъртък, като централни банкери от цял ​​свят се събират в Уайоминг, за да обсъдят паричната политика, пише Ройтерс.

Акцентът ще е речта на управителя на Фед Джером Пауъл в петък. Това ще е последната му конференция като председател на американската централна банка. Инвеститорите ще слушат внимателно изказването му, за да прогнозират посоката на паричната политика на следващото заседание на институцията през септември.

Пазарните имплицитни коефициенти за намаление на лихвите на Федералния резерв с четвърт пункт на 17 септември в момента са на ниво от 80%, т.е. повечето инвеститори очакват институцията да започне да понижава разходите по заемите.

Пауъл не е единственият централен банкер, който ще говори на конференцията. Управителят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и управителят на Английската централна банка Андрю Бейли също ще говорят в различни панели.

Френският индекс на мениджърите по поръчките показва, че бизнес активността в страната забавя спада си, което показва признаци на стабилизиране във втората по големина икономика в еврозоната след продължителен период на свиване.

Индексът на HCOB France за доминиращия сектор на услугите в страната, съставен от S&P Global, достига 49,7 пункта през август, което е най-високото му ниво от август 2024 г. насам и е близо до прага от 50 пункта, който индикира растеж.

PMI индексът за производството за този месец достига 49,9 пункта, което е 31-месечен връх, спрямо 48,2 през юли. Композитният PMI индекс за август, който обхваща както секторът на услугите, така и производството, е на ниво от 49,8 пункта при 48,6 през юли.

Индексът за еврозоната се повишава до 51,1 пункта през август от 50,9 през юли, което е третото поредно месечно подобрение и най-високото ниво от май 2024 г.

Индексът за Великобритания нараства до 53 пункта през август от 51,5 пункта през юли, което е значително повече спрямо очакваните 51,6 пункта.

Що се отнася до сезона на отчетите, остават още някои финансови отчети, които трябва да бъдат публикувани. Британският търговец на дребно WH Smith понижи прогнозата си за печалба за цялата година, след като стана ясно, че приходите са надценени с около 30 млн. паунда поради преждевременно признаване на приходи от доставчици в северноамериканското подразделение на компанията.

Aegon същевременно отчете добра нетна печалба през първата половина на 2025 г. след загуба година по-рано. Финансовият резултат на компанията е подкрепен от растежа на бизнеса в САЩ. Нидерландският застраховател казва, че ще удвои обратното си изкупуване на акции и ще увеличи междинния си дивидент с 19%.

Финландската компания за недвижими имоти Kojamo отчете умерен ръст на приходите, но по-слаба рентабилност през второто тримесечие на 2025 г., тъй като загубите от оценка на портфолиото от имоти оказват натиск върху резултатите.

Британската инженерна група Renishaw очаква печалбата за цялата 2025 г. да е в горната част на прогнозирания диапазон. Това облекчава опасенията относно американските мита и подчертава по-бързото постигане на предварително обявените икономии на разходи.

Цените на петрола се повишават в четвъртък, подкрепени от признаците на устойчиво търсене в САЩ – най-големият потребител на енергоносители в света. В 11:58 ч. източно време фючърсите на сорта „Брент“ добавят 0,9% до 67,43 долара за барел. Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate също поскъпват с 0,9% до 63,24 долара за барел. И двата контракта се покачиха с над 1% в предходната сесия.

Запасите от суров петрол в САЩ спадат с 6 млн. барела през миналата седмица, според данните на Администрацията за енергийна информация на САЩ. Запасите от бензин се свиват с 2,7 млн. барела, като и двата показателя реализират по-силни от очакваното понижения. Това показва стабилно търсене през пиковия летен туристически сезон, което помага да се компенсират някои опасения относно глобалната икономическа несигурност.