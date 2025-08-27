IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Европейските индекси не намериха единна посока, докато инвеститорите гледат към Франция

Френският измерител САС 40 се повиши с 0,44% до 7743,93 пункта, а германският DAX се понижи с 0,41% до 24 053,51 пункта

19:23 | 27.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Водещите европейски индекси приключиха сесията със смесени резултати, повлечени надолу от банковите акции, докато инвеститорите очакват отчета на любимеца на Wall Street – Nvidia, предаде Bloomberg.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx Europe 600 остана почти без промяна в края на сесията, след като по-рано отбеляза ръст от 0,4%. Банковият подиндекс спадна с 1,3%, след като Bloomberg съобщи, че италианското правителство се опитва да се възползва отново от свръхпечалбите на кредиторите, за да подкрепи публичните финанси.

Италианските банки Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, BPER Banca SpA и Intesa Sanpaolo SpA бяха сред най-големите губещи. Книжата на Deutsche Bank AG и Commerzbank AG също поевтиняха.

Свързани статии

Европейските акции се сринаха тази седмица, след като френският премиер Франсоа Байру шокира пазарите в понеделник с призив за вот на доверие. В сряда всички погледи са насочени към тримесечните резултати на Nvidia, които ще бъдат оповестени след затварянето на Wall Street.

„Резултатите на Nvidia ще бъдат решаващи за европейските пазари в краткосрочен план“, заяви Дейвид Крук, директор по търговията в La Financiere de l’Echiquier.

В края на сесията лондонският индекс FTSE 100 затвори с 0,11% по-ниско на ниво от 9255,5 пункта. Френският измерител САС 40 се повиши с 0,44% до 7743,93 пункта, а германският DAX се понижи с 0,41% до 24 053,51 пункта.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:23 | 27.08.25 г.
европейски борси европейски пазари
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още