Европейските индекси не намериха единна посока, докато инвеститорите гледат към Франция

Водещите европейски индекси приключиха сесията със смесени резултати, повлечени надолу от банковите акции, докато инвеститорите очакват отчета на любимеца на Wall Street – Nvidia, предаде Bloomberg.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx Europe 600 остана почти без промяна в края на сесията, след като по-рано отбеляза ръст от 0,4%. Банковият подиндекс спадна с 1,3%, след като Bloomberg съобщи, че италианското правителство се опитва да се възползва отново от свръхпечалбите на кредиторите, за да подкрепи публичните финанси.

Италианските банки Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, BPER Banca SpA и Intesa Sanpaolo SpA бяха сред най-големите губещи. Книжата на Deutsche Bank AG и Commerzbank AG също поевтиняха.

Европейските акции се сринаха тази седмица, след като френският премиер Франсоа Байру шокира пазарите в понеделник с призив за вот на доверие. В сряда всички погледи са насочени към тримесечните резултати на Nvidia, които ще бъдат оповестени след затварянето на Wall Street.

„Резултатите на Nvidia ще бъдат решаващи за европейските пазари в краткосрочен план“, заяви Дейвид Крук, директор по търговията в La Financiere de l’Echiquier.

В края на сесията лондонският индекс FTSE 100 затвори с 0,11% по-ниско на ниво от 9255,5 пункта. Френският измерител САС 40 се повиши с 0,44% до 7743,93 пункта, а германският DAX се понижи с 0,41% до 24 053,51 пункта.