Решението на Южнокорейската централна банка изпрати азиатските пазари в различни посоки

Азиатско-тихоокеанските пазари затвориха с разнопосочни резултати в четвъртък, докато инвеститорите оценяваха решението на Южнокорейската централна банка за лихвените проценти, предаде CNBC.

Паричният орган запази основния си лихвен процент непроменен на ниво 2,5% на второ поредно заседание. Решението беше в унисон с очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс.

Южнокорейският показател Kospi се повиши с 0,29% и затвори на 3196,32 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq загуби 0,41% и приключи търговския ден на 798,43 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 0,73% и затвори на ниво от 42 828,79 пункта, докато по-широкият Topix се повиши с 0,65% до 3089,78 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 добави 0,22% и приключи сесията на 8980 пункта.

По-рано стана ясно, че австралийската компания за редкоземни елементи Lynas Rare Earths планира да набере около 750 млн. австралийски долара (близо 419,6 млн. евро) чрез продажба на акции с отстъпка, за да стимулира своите дейности по преработка и проучване. Фирмата ще емитира акции на цена 13,25 австралийски долара, което е около 10% отстъпка в сравнение с последната им цена при затваряне. Lynas Rare Earths също така обяви, че търговията с нейните акции е спряна.

На този фон акциите на австралийския национален превозвач Qantas достигнаха рекордно високо ниво в четвъртък, след като годишните му финансови резултати надминаха прогнозите на анализаторите, подкрепени от устойчивото търсене в националната и международната му мрежа. Компанията отчете 15% скок в основната печалба до 2,39 млрд. австралийски долара (около 1,34 млрд. евро), надминавайки прогнозата на Visible Alpha за 2,38 млрд. австралийски долара. Приходите ѝ са се увеличили с 8,6% до 23,82 млрд. австралийски долара за годината, приключила на 30 юни.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,81% до 24 998,82 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 1,77% и приключи търговския ден на ниво 4463,78 пункта.

Индийският показателят Nifty 50 спадна с 0,66% до 24 548,35 пункта, след като търговията в страната бе възобновена след празник. Измерителят BSE Sensex загуби 0,72% до 80 201,37 пункта.

В сряда САЩ наложиха 50% мито върху вноса на някои индийски стоки – най-високата ставка, обявена за вноса от азиатска държава – за да накажат страната за закупуването на руски петрол. Въпреки това местните преработватели планират да запазят по-голямата част от покупките си.

„Рисковете за растежа на индийската икономика естествено станаха по-реални“, заявиха анализаторите на Barclays. Те обаче очакват търговските преговори между индийската и американската делегации да продължат.