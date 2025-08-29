БФБ отчете 6% ръст на консолидираната печалба за полугодието до 8,5 млн. лв.

"Българска фондова борса" АД отчита 6% ръст на консолидираната печалба на годишна база до 8,45 млн. лв. за първото полугодие на 2025 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез сайта на борсата.

Приходите от дейността, основно от услуги (10,2 млн. лв.) и от лихви (8,26 млн. лв.), нарастват с 20%, или с 3 млн. лв., до 18,5 млн. лв. Приходите от услуги се увеличават с 1 млн. лв., а тези от лихви – с 2 млн. лв.

Разходите за дейността се увеличават с 40%, или с 2,6 млн. лв., до 9,13 млн. лв. за януари-юни 2025 г. Увеличават се предимно разходите в раздел "Други" – с 1,5 млн. лв. до 1,75 млн. лв. Това са главно разходи по съдебни решения за 1,58 млн. лв.

Основен актив на БФБ е "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), което търгува с електроенергията в България. От големите парични наличности по сметки на БНЕБ идват и големите приходи от лихви.

От БНЕБ идват и около 8,2 млн. лв. от приходите от услуги (увеличение с 0,8 млн. лв.), докато от основната дейност на БФБ по търговия с ценни книжа приходите са около 2 млн. лв.

На общо събрание на акционерите от 26 юни 2025 г. бе гласуван брутен дивидент от 0,45 лв. на акция.

На 19 август 2025 г. дъщерното дружество БНЕБ продаде всичките си акции в капитала на БФБ – 244 438 броя, представляващи 1,86% от капитала на „Българска фондова борса“, на обща стойност 2 176 715,05 лв., или по 8,905 лв. на акция.

Продажбата на акциите е осъществена чрез 42 сделки, сключени на борсата, на цени в диапазона 8,9 лв. – 9,25 лв.

В четвъртък (28 август) беше отчетен абсолютен рекорд на цената от 10,1 лв. за акция на БФБ, а търговията приключи при цена от 10 лв.

Акциите на дружеството поскъпват с 23% в последните 12 месеца до 10 лв. за брой и 132 млн. лв. пазарна капитализация. Повишението е по-силно с изплатения дивидент от 0,45 лв. на акция.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.

