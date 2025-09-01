SOFIX се задържа на най-високо ниво от над 17 години след минимален ръст в понеделник

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се задържа на най-високо ниво от над 17 години в първата сесия за седмицата и за септември 2025 г. Бенчмаркът добави минималният 0,01% до 1081,68 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,26% до 196,1 пункта в сесията.

Останалите три индекса на БФБ затвориха сесията в понеделник със спад. BGREIT изтри 0,36% до 230,73 пункта, BGTR30 – 0,11% до 959,71 пункта, а beamX – 1,74% до 107,58 пункта.

Общият оборот на БФБ надвиши 13 млн. лева. Близо 5,3 млн. лева, или над 40% от него, се формира от сделки с варантите на „Еврохолд България“.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 67 сделки, следвана от „Трейс ГрупХолд“ с 23 и „Каучук“ с 20.

„Софарма“ е и акцията с най-голям оборот в сесията – над 214,4 хил. лева, следвана от „Агрия Груп Холдинг“ с почти 192,1 хил. лева, „Елана Агрокредит“ с над 84,1 хил. лева, „Трейс Груп Холд“ с над 28,8 хил. лева и „Каучук“ с над 22,4 хил. лева.

„Софарма“ е лидер и по брой прехвърлени акции – над 80,8 хил. броя, следвана от „Елана Агрокредит“ с малко над 80 хил. На трето място е БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF с 13,6 хил. броя изтъргувани книжа.

От акциите, включени в SOFIX, „Доверие Обединен Холдинг“ е лидер по ръст с 1,08%, следвана от „Софарма“ с 0,75% и „Шелли груп“ с 0,72%. На другия полюс са акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) със спад от 2,58%, „Сирма Груп Холдинг“ с 2,14% и БФБ с 1%.

„Софарма имоти“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 14,04%, следвана от „Стара планина холд“ с 4,17% и „Спиди“ с 1,54%. „Петрол“ е най-губещата акция от индекса с 10,46% спад, следвана от „Трейс Груп Холд“ с 5,04% и „Софарма билдингс“ с 5%.

От акциите, включени в beamX, само тези на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ поскъпнаха с 1,54%. „Ейч Ар Кепитъл“ е най-губещата акция от индекса със спад от 6,67%, следвана от „Дронамикс Кепитъл“ с 3,85% и „Ай Ти Еф Груп“ с 1,61%.