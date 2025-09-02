Klarna се прицелва в оценка за 14 млрд. долара с IPO в САЩ

Шведската компания Klarna обяви във вторник, че се прицелва в листване на американската борса с оценка до 14 млрд. долара, опитвайки се да се възползва от подновения интерес на инвеститорите към бързоразвиващите се финтех стартъпи след продължително затишие, предава Ройтерс.

Компанията, която от години се стреми към първично публично предлагане (IPO) на борсата в Ню Йорк, преустанови плановете си през април поради нестабилните международни пазари, след като американският президент Доналд Тръмп обяви мащабни мита срещу основните търговски партньори.

Кредиторът, предлагащ услуга тип „купи сега, плати по-късно“, и някои от инвеститорите му планират да продадат 34,3 млн. акции при IPO-то на цена между 35 и 37 долара, като целта е да наберат до 1,27 млрд. долара. Klarna планира да продаде 5,6 млн. акции в рамките на предлагането, а продаващите акционери – включително мениджъри, лица, свързани с Sequoia Capital и Heartland – ще предложат 28,8 млн. акции, посочва Bloomberg.

Klarna привлече вниманието на инвеститорите, след като оценката ѝ скочи от 5,5 млрд. долара на 46,5 млрд. долара само за около две години след три кръга на финансиране между средата на 2020 г. и 2021 г.

След години на затишие компаниите, които бяха отложили публичните си дебюти, отново тестват интереса на инвеститорите, подтикнати от по-спокойните пазари и подновеното доверие. Листванията на технологични компании предизвикаха силен интерес, което предполага предпазливо, но реално съживяване на пазарната активност в един притихнал пазар.

Услугите „Купи сега, плати по-късно“ позволяват на купувачите да разделят покупките си на по-малки, безлихвени вноски в рамките на седмици или месеци, вместо да плащат предварително.

Навлизането на Klarna в САЩ подчертава нарастващото търсене на тези услуги, особено сред по-младите купувачи, които търсят гъвкави опции за плащане.

Компанията също така пусна банкови продукти и си партнира с водещи световни марки като веригите за бърза мода Zara и H&M, производителя на луксозни чанти Coach и козметичния гигант Sephora.

Към 30 юни компанията имаше около 111 млн. активни потребители и приблизително 790 хил. търговци в 26 държави.

Klarna е подала заявка за търговия на Нюйоркската фондова борса под символа KLAR.

Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley са водещите емитенти.