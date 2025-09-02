Американските пазари започват със спад първата си сесия за септември*

Основните щатски борсови индекси започват със спад сесията във вторник, а инвеститорите са под влиянието на последните развития на търговския фронт в началото на сезонно слаб месец за акциите. Повишаването на доходността по облигациите също безпокои трейдърите, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отписва 346,18 пункта от стойността си и достига ниво от 45 198,70 пункта. Широкият измерител S&P 500 е надолу с 0,93% до ниво от 6400,43 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite се понижава с 0,99% до 21 242, 865 пункта.

Инвеститорите генерират печалби от победителите на „бичия“ пазар с неофициалния край на летния сезон. Книжата на Nvidia, например, отбелязват ценови ръст от около 2%.

В петък федералният Апелативен съд постанови , че повечето от митата на президента на САЩ Доналд Тръмп са незаконни. Съдът постанови със седем на четири гласа, че само Конгресът има правомощията да налага широкомащабни мита. Тръмп нарече решението „силно пристрастно“ и заяви, че ще го обжалва пред Върховния съд на САЩ.

Инвеститорите очакват също ръст на доходността по облигациите в началото на септември. Във вторник доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,273%, а тази по 30-годишните облигации е нагоре до 4,968%.

Инвеститорите в облигации тласкат доходността нагоре поради перспективата САЩ да бъдат принудени да възстановят милиардите долари, получени от митнически приходи, което ще влоши и без това напрегнатото фискално положение в страната.

Тези събития може да повлияят на нагласите в началото на новия месец за търговията. В исторически план септември е най-лошият месец за акциите, като S&P 500 отбелязва средно понижение от 4,2% през последните пет години и среден спад от над 2% през последните десет години.

Wall Street изпраща силен месец за фондовия пазар. S&P 500 се повиши с близо 2% и премина прага от 6500 пункта за първи път. Голямото събитие, което трейдърите очакват, е публикуването на доклада за работните места през август в петък и как той ще поврияе на решението за лихвите на Федералния резерв в средата на месеца.

През август S&P 500 достигна пет нови исторически върхове, с което общият им брой за индекса от началото на годината се увеличи до 20, казва Сам Стовол от CFRA Research.

„През годините, в които S&P 500 отбелязваше 20 или повече нови рекорда до края на август, широкият измерител продължаваше да отчита среден спад през септември“, коментира главният инвестиционен стратег на компанията. „Пазарът може да загуби част от ръстовете си през последно време в краткосрочен план, докато очаква нови катализатори“, счита Стовол.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се повишава с 0,38% до 98,132 пункта. Еврото и паундът поевтиняват до съответно 1,167 долара и 1,341 долара. Спрямо йената щатските пари поскъпват с 0,57% до равнище от 147,98 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повишава, тъй като ескалацията на войната в Украйна повдига въпроси за устойчивостта на руските доставки, а несигурността относно последиците от политиките на Вашингтон върху ключовите потребители на петрол се запазва.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент с доставка през ноември поскъпват с 0,6% до 68,56 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI с доставка за октомври прибавят 1,62% до 65,05 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка през декември отбелязват ръст от 1,2% до 3559,3 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17,25 ч. българско време.