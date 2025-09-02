Европейските фондови пазари претърпяха най-лошата си сесия от месец насам

Европейските фондови пазари отбелязаха във вторник най-лошата си сесия от месец насам, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 спадна с 1,47% до 543,35 пункта, достигайки най-значимото си понижение от 1 август.

Германският индекс DAX се срина с 2,21% до ниво от 23 505,26 пункта, а френският показател САС 40 затвори с 0,7% по-ниско на 7654,25 пункта.

Лондонският измерител FTSE 100 спадна с 0,87% до ниво от 9116,69 пункта.

Туризмът и технологиите бяха секторите с най-лоши резултати на Стария континент.

Това се случи на фона на глобално повишение на доходността по облигациите. В САЩ инвеститорите бяха уплашени от перспективата за загуба на приходи след скорошното съдебно решение, според което повечето от вносните мита на американския президент Доналд Тръмп са незаконни.

Доходността по 30-годишните облигации на Великобритания достигна най-високото си ниво от 1998 г., като вниманието е насочено към политическа рокада, която се смята за подготовка за дългоочаквания бюджет, планиран за следващите месеци. Британската лира приключи деня с поевтиняване с 1,25% спрямо зелените пари до ниво от 1,338 долара за паунд.

Доходността по 30-годишните облигации на Франция достигна най-високото си ниво от 2009 г. насам в навечерието на гласуването на вот на недоверие следващата седмица, което може да доведе до падането на правителството в резултат на ожесточени спорове по бюджета.

По-рано днес бяха оповестени данните за инфлацията в еврозоната през август. Тя се е ускорила до 2,1%, надвишавайки леко целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%.