Инфлацията в еврозоната леко се ускорява през август

Общата годишна инфлация в еврозоната се ускорява леко през август, оставайки близо до целта на Европейската централна банка (ЕЦБ). Тя достига 2,1% през месеца, което е с 0,1 процентни пункта повече спрямо предишния месец, показват предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат.

Базисната инфлация, която изключва волатилни елементи като храни и енергоносители, за пореден месец остава без промяна на ниво от 2,3%.

Разглеждайки отделните компоненти на инфлацията, най-голям ръст отчитат цените на храните, алкохола и тютюневите изделия, които поскъпват с 3,2%, забавяйки леко темпа спрямо нивото от предишния месец (3,3%).

На второ място по ръст са цените на услугите – 3,1%, и също леко се забавят от нивото от 3,2% през юли.

Ръстът на неенергийните индустриални стоки остава без промяна на ниво от 0,8%.

Дефлация се отчита при цените на енергоизточниците - от 1,9% спрямо 2,4% през предишния месец.

На месечна база еврозоната отчита инфлация от 0,2%.

Сред водещите икономики в еврозоната инфлацията в Германия леко се ускорява - до 2,1% от 1,8% месец по-рано, а във Франция рязко се забавя до 0,8% от 0,9% през предишния месец. В Испания ръстът също остава на същото ниво като през януари - 2,7%.

Най-бърза през февруари е годишната инфлация в Естония - 6,2%, следвана от Хърватия (4,6%) и Словакия (4,4%). Най-бавен е бил ръстът на потребителските цени във Франция, Италия (1,7%) и Ирландия (1,8%). Кипър е единствената страна, която отчита лека дефлация от 0,1%.