Опасенията около снабдяването продължават да държат цените на петрола под напрежение*

Цените на петрола се понижават за втори пореден ден на фона на нова серия данни и опасения около снабдяването, съобщава Bloomberg.

И двата водещи сорта изтриват по около 0,7% от цената си, като фючърсите на международния бенчмарк Брент се търгуват за 67,15 долара за барел, а тези върху американския лек суров петрол WTI за 63,52 долара за барел.

В сряда стана ясно, че групата на страните от ОПЕК+ обмисля ново увеличение на производството за предстоящата си среща този уикенд. Според делегати обаче тепърва партньорите трябва да вземат решение как да действат.

В САЩ оценки от индустрията показаха, че резервите суров петрол в центъра за съхранение в Къшинг, щата Оклахома – мястото за ценообразуване на договорите за WTI – са се увеличили с 2,1 млн. барела миналата седмица. Ако данните бъдат потвърдени и от официалната статистика в четвъртък, то това ще е най-голямото повишение от март насам.

Сортът Брент поевтиня с 10% тази година, след като ОПЕК+ започна да възстановява производството в опит да си върне пазарен дял след по-ранните си мащабни съкращения. В същото време производителите извън алианса също повишават добива, докато притесненията за търсенето растат с влизането в сила на американските търговски мита. Тези фактори, взети заедно, са в основата на прогнози за предстоящо пренасищане на пазара.

„При положение че фючърсите върху Брента в момента се намират над 65 долара за барел, е логично ОПЕК+ поне да обмисля увеличаване на производството още“, коментира в бележка Вивек Дар, анализатор на Commonwealth Bank of Australia. Предизвикателството пред групата е в това, че преработващата активност в световен мащаб е сезонно отслабнала, допълва той.

В САЩ, най-голямата икономика в света, активността е отбелязала „малка или никаква промяна“ в по-голямата част от страната през последните седмици, заявиха от Федералния резерв.

Он Goldman Sachs потвърдиха мечата си прогноза, посочвайки очакванията, че производството ще задмине потреблението. „Все още наблюдаваме настоящото свръхпредлагане на петролните пазари да се засилва“, коментират анализатори. Прогнозата им е цената на сорта Брент да падне до около 50 долара към края на 2026 г.

*Информацията е актуална към 8 ч. българско време