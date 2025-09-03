ОПЕК+ се готви за нов етап от битката за пазарен дял

След като изненада петролния свят с поредица от увеличения на производството, ОПЕК+ се готви да реши следващия си ход на ключова среща на 7 септември, пише Bloomberg.

Саудитска Арабия и нейните партньори все още не са решили как да процедират с добива след добавянето на 2,5 млн. барела на ден, което беше финализирано на предишното им събрание.

Групата ще разгледа всички варианти занапред, включително по-нататъшно увеличение или поддържане на настоящите нива.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници (Русия) шокираха петролния пазар през април с ускореното възраждане на голям транш от спрени преди това доставки - изоставяйки дългогодишни усилия за поддържане на цените. Източници, запознати с плановете, твърдят, че основната цел на Саудитска Арабия е да си възвърне пазарния дял, който ОПЕК+ е отстъпила на конкуренти като американските производители в годините на съкращаване на производството.

Решението си има цена: цените на суровия петрол са намалели с 9% от началото на периода, като сега се движат около 68 долара за барел в Лондон, което оказва натиск върху приходите на страните производителки от алианса.

Допълнителните доставки, на които ОПЕК+ вече даде зелена светлина, навлизат на пазара във време на колебливо потребление в Китай и нарастващо производство в Северна и Южна Америка.

Пазарните разпродажби бяха изненадващо приглушени, предвид мащаба на увеличенията. ОПЕК+ успя да възстанови цял транш от неизползваните доставки в година, когато повечето петролни анализатори се съмняваха, че групата ще може да засили доставките. Търсенето в Азия извън Китай остава стабилно, а самият Пекин е складирал барели на изгодни цени.

„Ако ще се стремите към увеличаване на пазарния дял, вероятно сега не е най-подходящият момент да го направите от гледна точка на пазара и излишъка през четвъртото тримесечие“, коментира Хорхе Леон, анализатор в Rystad Energy.

Увеличеното производство предлага и политически ползи за Рияд, като е в съответствие с призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп за по-ниски цени на горивата, докато се стреми да изпълни предизборните си обещания и да задържи инфлацията под контрол. Това би могло също така да смекчи всяко въздействие върху световните доставки, докато САЩ засилват натиска върху Индия да намали покупките на руски петрол.

Техническите експерти на ОПЕК наскоро разгледаха редица сценарии, включително възможността за увеличение на производството.

Делегатите от картела вече заявиха, че биха могли да задържат производството стабилно за известно време, да обмислят възобновяване на друг слой от спрените доставки или дори да обърнат скорошните увеличения. Следващият транш от съкращения е в размер на 1,66 млн. барела и е планиран да остане замразен края на 2026 г.