Възходящият импулс от технологичното рали на Wall Street се прехвърли и в Япония

Основните борсови индекси в Азиатско-Tихоокеанския регион приключиха сесията без единна посока, като импулсът от ралито при технологичните акции, който тласна нагоре индексите на Wall Street, се прехвърли в Япония, съобщава CNBC.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 1,53% до 42 580,27 пункта. Индексът Topix се повиши с 1,03% до 3080,17 пункта.

Акциите на японските технологични компании поскъпнаха средно с 1,56%, водени от SoftBank Group, чиито книжа прибавиха над 6,4% към стойността си. Цената на акциите на Fujikura се повиши с 5,12%, а книжата на Advantest поскъпнаха с 4,72 на сто.

Стойността на акциите на Nidec Corp. се срина с 22,44%, след като компанията обяви, че е започнало разследване в рамките на групата заради твърдения за неправомерно осчетоводяване.

В Хонконг индексът Hang Seng се понижи с 1,12 на сто до 25 058,51 пункта. В континенталната част на Китай показателят Shanghai composite отчете спад от 1,25% до 3765,87 пункта, а измерителят Shenzhen изтри 2,83% от стойността си, смъквайки се до равнище от 12 118,7 пункта.

Ден по-рано бяха публикувани новите данни за сектора на услугите в Китай, който се разширява с най-бързия темп за последната година. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в сектора на услугите е нараснал до 53 пункта от 52,6 през юли, според доклад, публикуван в сряда от RatingDog и S&P Global. Това е най-високата стойност от май 2024 г. и надхвърля средната прогноза за 52,5 пункта на икономистите, анкетирани от Bloomberg.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 4 септември.

Индийският индекс Nifty 50 напредна с 0,14% до 24 740,35 пункта.

В Австралия измерител ASX 200 отчете ръст от 1% до 8826,5 пункта. Трейдърите отразиха новия доклад за разходите на домакинствата в страната, които се увеличават през юли с 0,5% на месечна база. Според Австралийското статистическо бюро на годишна база ръстът достига 5,1%, отчитайки най-бързия си темп от ноември 2023 г.

Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 0,52% до 3200,83 пункта.

Акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с 0,43%, докато тези на LG Corp. прибавиха 0,4% към стойността си.

Преди това Wall Street приключи последната сесия с ръстове, възползвайки се от силното рали в технологичния сектор, след като Google спечели съдебна победа по повод своя уеб браузър Chrome. С решение на съд във Вашингтон операторът на интернет търсачката се задължава да споделя информация, свързана с Chrome.