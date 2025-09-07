Защо рязкото покачване на фондовия пазар в Китай предизвиква опасения?

Когато тихото възраждане на китайските акции се превърна в рали, което размести световния пазар, това изненада много опитни пазарни наблюдатели.

Няма особени признаци за ръст на разходите от страна на потребителите и бизнеса в Китай, което би увеличило печалбите на китайските компании. Бумът на местните пазари се движи от хедж фондове и инвеститори на дребно, които търсят по-висока възвръщаемост в среда на ниски лихвени проценти, пише Bloomberg.

Съществува оптимизъм, че пробивът в областта на изкуствения интелект и правителствените усилия за справяне с индустриалния свръхкапацитет ще дадат тласък на китайската икономика. Засега обаче официалните данни не сочат да тече икономическо възстановяване и вече има признаци, че цените на акциите може да прегряват.

Това, на свой ред, съживява спомените за срива на фондовия пазар през 2015 г., който срина малките инвеститори. Затова и финансовите власти са под все по-силен натиск да се намесят и да успокоят спекулативната треска.

Какво се случва на китайския фондов пазар?

Индексът CSI 300 скочи с 10% през август, най-доброто му представяне от ралито през септември 2024 г. насам. С ръста се виждат и все повече червени флагове. Оборотът на пазара достигна рекордни нива. Неизплатената сума на маржин сделките, при които инвеститорите вземат пари назаем, за да купуват местни акции, също скочи до исторически максимум, което сигнализира за нарастващ апетит за риск.

В опит да овладеят спекулативната треска взаимните фондове ограничиха дневните покупки на някои от най-добре представящите се портфейли от акции за годината. Търговските банки затегнаха надзора върху клиентите, които използват кредитни карти за финансиране на инвестиции в акции.

Маржин търговията в Китай достига рекордна стойност. Графика: Bloomberg

Какво стои зад внезапното рали?

Парите се наливат предимно от домакинствата, чиито спестявания колективно са на рекордно високи нива. С понижаването на лихвените проценти по спестяванията някои се насочват към акции за по-добра възвръщаемост. Богатите инвеститори са тези, които се насочват към хедж фондовете.

Обемът на парите, насочени към акции, все още е сравнително малък в сравнение с трилионите юани, спестени от китайските потребители като цяло. Това подхранва спекулациите, че пазарното рали ще продължи.

Средният месечен оборот на китайските пазари е на рекордно високо ниво. Графика: Bloomberg

Облекчаването на търговското напрежение със САЩ успокои инвеститорите. Има надежди, че правителствена кампания за борба с ценовите войни и отстраняване на свръхкапацитета в различни индустрии ще прекъсне дефлационния цикъл, който подкопава доверието на потребителите и бизнеса.

Пробивът на Китай в областта на изкуствения интелект повишиха очакванията, че националните индустрии са готови за технологичния прогрес, който ще ускори икономическия растеж и ще увеличи корпоративните печалби.

Защо са загрижени китайските финансови регулатори?

Финансовите власти на страната са изправени пред труден балансиращ акт в опитите си да осъществят устойчив растеж на фондовия пазар, без да предизвикват паника сред инвеститорите.

Правителството в Пекин ясно заяви, че би предпочело „бавен бичи пазар“, който би позволил устойчиво създаване на богатство и траен тласък на потреблението на домакинствата. Последното нещо, което властите искат, е рязък обрат след бързото рали, което би причинило големи загуби на дребните инвеститори.

Тъй като ралито продължава, анализаторите предупреждават за балон на фондовия пазар, който може да се спука, освен ако перспективите пред корпоративните печалби не се подобрят или правителството не засили подкрепата си за икономиката.

Какво може да се направи по въпроса?

Китайските финансови регулатори обмислят мерки за охлаждане на пазара. Според запознати източници на агенцията те включват премахване на някои ограничения върху късите продажби и различни мерки за овладяване на спекулативната търговия.

Засега регулаторите може би ще успеят да си поемат дъх, преди да се наложи да се намесят, тъй като участието на дребните инвеститори на фондовия пазар все още е относително ограничено спрямо историческите стандарти. Това предполага, че ралито може да не е толкова крехко, колкото някои пазарни наблюдатели предполагат.

Какво е заложено на карта, ако пазарът не се стабилизира?

Голяма част от китайската икономика все още е в застой и страда от продължителна криза заради затрудненията в сектора на имотите. Тъй като правителството се опитва да стимулира разходите на домакинствата, за да компенсира негативните последици от търговската битка със САЩ - най-голямата дестинация за китайски износ, последното, от което се нуждае, е спад на фондовия пазар, защото допълнително ще подкопае доверието на потребителите.

Ако загубите станат твърде непоносими, това може да навреди на социалната стабилност, която е приоритет номер едно за китайското политическо ръководство.