Цената на петрола се насочва към седмичен спад*

Цената на петрола се понижава за трети пореден ден и се насочва към седмичен спад преди заседанието на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), на което групата може да одобри ново увеличение на добива, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,21% до 66,85 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,3% до 63,29 долара за барел.

ОПЕК+ ще проведе виртуална среща на 7 септември, за да реши следващия си ход, след като на предходното си заседание прие решение за възобновяване на доставките с 2,5 млн. барела на ден.

„Пазарът на петрол ще остане на ръба“, посочват в бележка анализатори от ANZ Group Holdings Ltd. „Нарастват очакванията, че картелът ще продължи да пуска повече барели на пазара в опит да спечели пазарен дял, загубен през последните години в полза на производителите в САЩ“, добавят оттам.

Преди срещата на ОПЕК+ руският вицепремиер Александър Новак заяви, че страните, участващи в преговорите, нямат дневен ред за заседанието, съобщи ТАСС. „Винаги разглеждаме текущата ситуация и прогнозите. Въз основа на това решаваме въпросите на място“, посочи той.

Фючърсите върху суровия петрол тип Брент са поевтинели с 11% през тази година, след като промяната в ОПЕК+, в съчетание с увеличаването на доставките от компании извън групата, засили опасенията за глобален излишък. Настроенията на пазара също са потиснати от нарастващите притеснения относно търсенето на енергия, частично поради въздействието на търговските мита, въведени от американския президент Доналд Тръмп.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.