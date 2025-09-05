Над 125 хил. души са поискали да променят пенсионния си фонд през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2025 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 125 222 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Общо 89 890 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2025 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с първото тримесечие на годината, когато броят на лицата с променено участие е бил 98 271, се наблюдава намаление с 8 381 лица, или с 8,53 на сто, съобщават от регулатора.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 83 899 души, а броят на променилите участието си в професионалните фондове - 5 666 души. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 325 души.

Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2,04 на сто, в професионалните - 1,70 на сто, и в доброволните пенсионни фондове - 0,05 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през второто тримесечие на 2025 г., е 495 553 543 лв., в т. ч. 463 190 982 лв. в универсалните фондове, 30 805 092 лв. в професионалните и 1 557 469 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с първото тримесечие на годината намалява с 18 450 446 лв. или с 3,59 на сто.

Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,90 на сто, на професионалните - 1,69 на сто, и на доброволните пенсионни фондове - 0,10 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2025 г. е 5 512,89 лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на годината, са общо 188 161 души. Относителният дял на лицата, променили участието си през периода спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 4,28 на сто, в професионалните - 3,58 на сто, и в доброволните пенсионни фондове - 0,10 на сто.

Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за първото полугодие на 2025 г. е 1 009 557 533 лв., в т. ч. 944 145 741 лв. в универсалните фондове, 62 512 573 лв. в професионалните и 2 899 219 лв. в доброволните фондове.

Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 3,92 на сто, на професионалните - 3,45 на сто, и на доброволните пенсионни фондове - 0,19 на сто.